Scoret selvmål i Viking-smell – fikk refs av ekspert: - Det må du bare drite i

Viking tok en tidlig ledelse mot Odd, men et selvmål sørget for at det endte 1-1 i eliteseriekampen i Skien. Dermed ligger Viking fortsatt på andreplass på tabellen, etter at de ble vippet av gullplassen etter tapet mot Molde forrige uke.

Formsvake Odd fikk det tøft tidlig mot Viking. Allerede i kampens fjerde minutt ble Lars-Jørgen Salvesen spilt fri av Tobias Svensen på bakre stolpe, og kunne enkelt spasere ballen i mål. Viking-spissen vinkes av for offside, men etter en VAR-sjekk ble scoringen stående.

Men drøye 20 minutter senere var Vikings Sondre Langås uheldig. I et forsøk på å klarere, sender han ballen via gresset og opp i eget kryss.

– For meg selv så er det helt jævlig. Det er blytungt å være den som scorer selvmålet, sier Langås til TV 2.

Da fikk han kontant svar av TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– De greiene der må du bare drite i, seriøst altså. Sånne ting skjer alltid i løpet av en karriere og det må du bare legge bak deg. Det er en del av hele greia med å være en toppspiller, så skal du være det så må du bare ha det litt tungt, det er helt greit, men så må du se opp og frem. For det er mye igjen, svarer Thorstvedt.

Odd hadde flere store sjanser til å snu kampen før pause. Både Mikael Ingebrigtsen og Abdul Mugeese hadde vær sin store mulighet foran Viking-målet.

I andre omgang var Per Kristian Bråtveit viktig for Odd da han leverte en enorm redning. Keeperen hindret Salvesens avslutning fra fem meter.

Viking har nå like mange poeng som Bodø/Glimt, men laget fra nord leder på målforskjell og har også én kamp mindre spilt. De møter Molde søndag.