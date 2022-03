Sammenligner hundene med verdens største fotballstjerner

Hovland hentet seg inn med eagle

Viktor Hovland hadde flere bogeys i tredje runde av Players Championship, men hentet seg inn med en eagle-putt på siste hull før spillet ble avbrutt.

På grunn av vanskelige værforhold kom nordmannen ikke i gang med sin andrerunde før søndag, noe han skulle ha gjort allerede fredag. Etter den runden var det bare en snartur innom klubbhuset før han satte i gang på runde tre.

Nordmannen var blant dem som gikk ut fra hull ti. På første del av runden ble det noe blandet, med tre birdies og like mange bogeys. På hull tre imponerte Hovland med en putt fra drøyt 7 meter – til to under par. Denne eaglen brakte ham opp på to under par i runden så langt.

Men da endte også dagen for Hovland og de andre spillerne da mørket senket seg over banen på Ponte Vedra Beach i Florida. Da lå nordmannen på en delt 38. plass, to slag under par sammenlagt.