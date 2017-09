Sagan var «usynlig» før han tok VM-gull: – Som et spøkelse

Slovaken hadde knapt vært i TV-bildet en eneste gang før han plutselig lå i rygg på Kristoff de siste hundre meterne før mållinja, og snek seg forbi til VM-gull.

– Jeg visste ikke at han var i rittet en gang, for å være ærlig. Han var som et spøkelse hele dagen. Men han må jo ha vært smart, for hvis man kan kjøre sånn og fortsatt avslutte med seier … Jeg vet ikke hvor han var eller hva han gjorde, men det funket tydeligvis, sier den australske bronsevinneren, Michael Matthews, til NRK.

NY DRAKT: Peter Sagan har syklet i verdensmestertrøya i hele år, men i VM bruker man landets farger. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Ingen kunne se meg i dag, for jeg hadde ikke den stripete regnbuetrøya på meg for første gang i år. Da var det vanskelig å få øye på meg i gruppa, sier Peter Sagan og gliser.

Var sliten

Men i motsetning til Kristoff, følte han ikke at han hadde beina til å sikre medalje i Bergen. På siste runde sleit han med krampe, og var usikker på om han ville klare å avslutte – hevder spurtkanonen.

– Alle kjørte så fort i dag, og det var ikke lett for meg å komme over bakken den siste gangen en gang. Ingen visste heller hvordan avslutningen skulle bli, for det var brudd og støt hele tiden. Så slutten var tøff, men det gikk bra for meg likevel, forklarer verdensmesteren.

Selv om ikke seieren var av den overraskende sorten, synes også de norske rytterne Sagan virket sliten.

– Jeg sleit litt mer enn Matthews i bakken, så jeg så Sagan nesten hver gang der, så jeg visste han var der. Han så ikke altfor bra ut, men han har kontroll og er en klasserytter. Jeg visste han kom til å være der på slutten, sier Kristoff.

HISTORISK: Peter Sagan ble verdensmester for tredje år på rad. Det har ingen klart før. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Det største talentet

For dette var hans tredje strake VM-gull. Ingen har klart den samme prestasjonen.

– Dette var det tøffeste VM-et jeg har gjort. Tøffere løype, flere kilometer, annen posisjonering og slikt. Dessuten forventes det at jeg skal vinne og jeg passes på av alle, så det blir vanskeligere, forteller Sagan.

– Han er spesiell, og kanskje det største talentet vi har sett i nyere tid. Det er jo ingen andre som har slått ham de siste tre årene heller, så sånn sett kan jeg ikke være så irritert på meg selv, men når man er så nærme er det surt, innrømmer den norske sølvvinneren.

– Folkelivet var utrolig. Og jeg er overrasket over at folk heiet på meg. Jeg slo Kristoff på hjemmebane, og likevel ser alle ut til å glede seg over at jeg vant. Det var spesielt for meg, skryter Sagan.