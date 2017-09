– Det som skjedde var at det var et strømbrudd på Fløyen som gjorde at vi mistet strøm til mottageren vår som tar i mot signalene fra helikopteret og motorsyklene. Og som gjorde at de signalene ikke kom ned igjen til TV-bussen. Og det betyr at vi måtte basere oss på de faste kameraene som er plassert i Bergen-sentrum de siste minuttene, sier PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV2.

FEILEN: Her er antennene som tar ned signalet fra alle helikopterne og syklene. Og det var her strømbruddet ble forårsaket. (Foto: Øistein Lunde)

Mens feltet suste inn mot Bergen sentrum og dramatikken var på det høyeste mistet TV2 plutselig kontakten kameraene som fulgte feltet, og TV-seerne fikk ikke lenger se rytterne i fjernsynsruta.

Hundretusenvis av nordmenn gikk dermed glipp av dramaet og opptakten til spurten. Snaue tre kilometer før mål til 1 kilometer før mål var rytterne borte fra skjermen.

TV2 produserer bildene for mesterskapet og dermed gikk også resten av verden, og millioner av TV-seere, glipp av spenningen inn mot mål.

Heldigvis fungerte kameraene til TV2 på selve spurten på Festplassen slik at alle fikk se Peter Sagan slå Aleksander Kristoff såvidt på målstreken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kjipt

– Vi synes det er veldig leit at sånt skjer. Dette er blant de uforutsette tingene som kan skje, fortsetter Jan-Petter Dahl.

– Men det skjedde på det verst tenkelige tidspunktet. Vi skulle gjerne hatt alle våre kameraer i drift i de spennende sluttminuttene, fortsetter Dahl.

– Litt bittert at dette skjer helt på slutten etter et fantastisk mesterskap for TV2?

– Selvfølgelig er det det, at vi mister tre av de avgjørende minuttene uten full dekning er selvsagt kjipt, sier Jan-Petter Dahl.

– Fjols

– Har dere fått mange reaksjoner?

– Nå er det bare noen få minutter siden det skjedde, så det har jeg ikke sett. Men jeg regner med at det kommer noen reaksjoner på dette, ja, sier Dahl, som samtidig forteller at også Fløybanen stod etter strømbruddet.

Flere reagerte nemlig på at rytterne ble borte. I danske BT blir norsk TV kalt for fjols.

–Millioner av seere snytt for en vill VM-avslutning. Norsk tv er noen fjols!, er overskriften i den danske tabloiden.

Også på sosiale medier er spesielt danskene voldsomt opprørt. Også der blir norsk tv omtalt som fjols.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi bruker aldri ordet oppvask, men selvsagt når sånt skjer så går man gjennom ting i etterkant, sier Jan-Petter Dahl.