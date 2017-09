– Jeg er både glad og skuffet. Det er jo gullet som blir husket, selv om sølv er et godt resultat for Norge. Gull hadde likevel vært noe annet, sier Kristoff til NRK etter å ha fått sølvet rundt halsen foran tusenvis av norske fans.

Alexander Kristoff lå helt nydelig plassert i spurten på VM-fellesstarten, men de siste få meterne kom Peter Sagan som et lyn, og tok sitt tredje strake VM-gull – med minst mulig margin. Ingen har noen gang blitt verdensmester i sykkel tre år på rad.

NESTEN: Alexander Kristoff (t.h.) ble bare slått av Peter Sagan i sykkel-VM i Bergen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er spesielt, og betyr mye for meg. Jeg er veldig glad og vil takke lagkameratene mine, sier Sagan.

– Antiklimaks

Sølvet gikk altså til Kristoff og Norge. Michael Matthews fra Australia tok bronsen.

– Jeg er irritert på meg selv fordi jeg ikke klarte det, men jeg får vel glede meg over sølvet, selv om jeg nå er mest irritert. Gull på hjemmebane kunne vært tidenes resultat, så da blir sølv et lite antiklimaks, forteller Kristoff til TV 2 rett etter målgang.

– Vi må bare hylle Kristoff for sølv på hjemmebane, selv om han sikkert er skuffet over å være så nære i å ta regnbuetrøya her, sier NRK-ekspert Lars Petter Nordhaug.

TV 2 mistet TV-bildene da det gjenstod rundt fem kilometer og seerne fikk derfor ikke se rytterne før det gjenstod 900 meter. Da lå Kristoff i andreposisjon. Nordmann kom perfekt inn, men så – som så ofte, dukket slovakiske Sagan opp og snappet den gjeveste medaljen.

– Jeg trodde jeg skulle ta det, og følte meg bra. Det gjorde dessverre tydeligvis Sagan også, forklarer Kristoff til NRK.

Boasson Hagen forsøkte

Boasson Hagen forsøkte å stikke med drøye 11 kilometer igjen, men fikk ingen luke. Det gjorde derimot franske Julian Alaphillipe og Gianni Moscon fra Italia. De fikk noen sekunder, som førte til et enormt jag fra en stor gruppe bak.

Der lå Kristoff i kjempeposisjon, men Boasson Hagen kom seg aldri opp igjen når det hele skulle avgjøres.

– Det er utrolig surt når det er så nært, men vi gleder oss over sølvet. Sagan har gjort dette før og vet hvordan det gjøres, det er imponerende, sier Boasson Hagen til NRK etter det som til slutt ble en 31.-plass.

– Det er surt ikke klare å være med over toppen, men beina var ikke der. Jeg følte meg bra hele veien, men så ble det for tøft. Målet var jo å være med hele veien, forteller han.

STORT LAG: Norge kjørte for både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Eiking i brudd

Et brudd kom seg tidlig av gårde i Bergens gater, men hovedfeltet hadde stålkontroll og tok sakte, men sikkert inn minuttene de fikk. Med fire runder igjen av det 267,5 kilometer lange rittet var alle samlet.

Så begynte støtene for alvor og til slutt ble en utbrytergruppe på åtte mann dannet, blant annet Odd Christian Eiking fra Bergen. Heller ikke den kom seg langt nok av gårde, og ble hentet inn før rytterne satte ut på siste – og avgjørende runde – i folkehavet.

– Det er fantastisk at Alex fullfører på denne måten. Jeg er ikke overrasket, men det var helt utrolig. Vi kjørte så bra som lag alle ni mann. Jeg har aldri hatt en lik følelse enn i dag, sier Eiking til NRK.

Norges Kristoffer Skjerping og August Jensen brøt rittet.