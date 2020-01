Russaren vann med 6-3, 7–6 (8-6), men vedgjekk at kampen var jamnare enn resultatet viser. – Begge kunne ha vunne, sa Medvedjev, nummer fem på verdsrankinga og finalist i US Open i haust, til Eurosport etter kampslutt. Han gjekk også runden og takka heile det norske laget for kampen.

– Eg visste kva eg gjekk til, og hadde ein plan. Men i dag var han ekstremt god med backhanden sin, sa Medvedjev om Ruud. – Eg håpar han kjem til å ha ein stor sesong.

Casper Ruud sjølv var også godt nøgd med kampen, spesielt med det andre settet. Der var det heilt jamt heile vegen. I tiebreaket leia Ruud 4-2, men måtte sjå seg slått med 8–6. Han overlevde ein matchball, før Medvedjev avgjorde med eit serve-ess.

– Eg visste det ville bli ein tøff match, men eg kjende at eg greidde å utfordre han bra. Eg hadde nokre sjansar i andre sett, men det var nokre poeng her og der som skilde.

– Gøy, tøft og varmt

– Er det berre godt, eller gjer det litt vondt også?

– Begge deler. Eg har gjort gode kampar her nede, det gjorde eg i dag og, sjølv om det blei tap, seier Ruud, som etter sigrane mot John Isner (19) og Fabio Fognini (12) truleg blir nummer 46 på neste offisielle ranking. Det er første gongen han er inne på topp 50 i verda.

Ruud seier at han også godt merka varmen. Det var 31 grader under kampen i Perth, og det tok på. Men han klaga ikkje.

– Det var gøy, tøft og varmt, og det var utfordrande.

No kjenner han at spelet er bra, og håpar å følgje opp i dei neste turneringane. Den neste er i Auckland på New Zealand i neste veke, og deretter er det Australian Open.

Slengde med leppa

SKVÆRA OPP: Medvedjev slengde med leppa under det andre settet, men beklaga overfor Casper Ruud ved nettet etter kampslutt Foto: Trevor Collens / AP

TV-bileta viste at dei to møttest ved nettet og snakka ei stund rett etter at kampen var avgjort.

– Det var nokre kommentarar han kom med i det andre settet då eg braut han, som han beklaga seg for, fortel Ruud.

Det meiner nordmannen er heilt ok.

– Det er lov å bli sinna, og av og til får ein eit utbrot. Men eg trur alle spelarane forstår at i matchen er det litt «heat of the moment», at ein kan slenge litt dritt. Han beklaga seg, og det godtek eg, sa Ruud.

– Ikkje langt unna topp 10-nivå

Før kampen skrytte Rafael Nadal av Ruud, som han sa var i ferd med å utvikle seg til ein topp hardcourt-spelar. Det set Ruud pris på.

– Det er gøy at han seier slikt, seier Ruud. – Eg viser vel i dag at eg ikkje er så langt unna topp 10-nivå i verda. Så det er litt å byggje vidare på. Eg kjenner at eg spelar bra, men eg kjenner også at det er ting som kan forbetrast. Det er eit godt teikn at ein ikkje er utlært enno, seier han.