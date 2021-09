Ruud kan møte Kyrgios etter skittkastingen: – Dette er rivaliseringen vi ikke fortjener

Everton ute etter straffedrama

Etter åtte rundar med straffespark var cupbomba eit faktum; QPR slo ut Everton av den engelske ligacupens tredje runde.

Tom Davies bomma på straffe for Everton og Jimmy Dunne kunne sørge for at OPR er klar for fjerde runde.

Ved full tid stod det 2–2 mellom laga.

Også mellom Fulham og Leeds gjekk det til ein dramatisk straffesparkkonkurranse, men etter seks rundar kunne Leeds-fansen sleppe jubelen laus.