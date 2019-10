Under ATP-turneringen i Roma i mai ble det hett da Casper Ruud møtte tennisstjernen Nick Kyrgios i tredje runde. Australieren viste temperamentet han er kjent for da han kastet en stol på banen og forlot grusen i sinne, som førte til at han ble diskvalifisert.

I et nytt intervju med det svenske magasinet Tennisportalen blir kampen igjen et tema. Og Ruud, som mente «det hadde rabla» for Kyrgios i Roma-møtet, er fortsatt ikke nådig når han omtaler det som skjedde – og konflikten som oppstod da motstanderen blant annet gikk ut mot Ruud på Twitter i etterkant.

– Jeg så han skrev litt om det. Okay, han ble diskvalifisert, men hvis vi ser på møtene mellom meg og Kyrgios så står det 1–0 til meg. Det betyr at jeg har vunnet mot ham? sier 20-åringen, i intervjuet som har fått tittelen «Norske sensasjonen Casper Ruud».

– En idiot på banen

– Han kan si så mye han vil om at jeg ble diskvalifisert, men det står fortsatt 1–0 til meg. Jeg vet ikke, han var helt gal da jeg møtte ham. Det var deilig å vinne. Om jeg feiret etter kampen eller ikke? Det bryr jeg meg ikke om. Jeg var glad, fikk 90 poeng og 50.000 dollar i premiepenger, så hvorfor skulle jeg ikke feire? Det er hans problem at han er en idiot på banen, fortsetter Ruud.

Flere internasjonale medier har omtalt utspillet til den norske tennisprofilen de siste dagene, og Kyrgios, som har en prøvetid på seks måneder i ATP-turneringen og Davis cup grunnet et nytt utbrudd på banen i USA i august, har tydeligvis også plukket det opp.

For i går kveld slo han tilbake med en kraftig melding på sin egen Twitter-konto.

«Hey, Casper Ruud. Neste gang du har noe å si, så vil jeg sette pris på om du sier det til meg personlig. Jeg er sikker på at du ikke ville snakke så høyt etter det. Inntil det skjer vil jeg heller fortsette å se maling tørke enn å se deg spille tennis. Kjedelig som f**n», skriver 24-åringen.

Nytt stikk

Innlegget har fått en rekke kommentarer, og Kyrgios har selv fulgt opp med å skrive:

«Men igjen, jeg skjønner også at du må ta navnet mitt i din munn, for folk forstår ikke engang at du spiller tennis. Lykke til i Milano».

Denne uka ble det kjent at Ruud er kvalifisert for turneringen i Milano hvor åtte av verdens beste tennisspillere under 21 år møtes. Ruud er ranket som nummer 61 i verden, og finalen i Italia var et av årets store mål.

– Dette er kanskje det året der kravene har vært tøffest. Casper viser nå at han er blant de beste i verden under 21 år, sier pappa og trener Christian Ruud til NTB.

Også i september snakket Ruud om opptrinnet i Roma, da han gjestet tennispodkasten «Smash».

– Jeg syns han er en drittsekk. Alt han gjør er underholdning. Som Rafa (Rafael Nadal) sa til meg: Jeg kan gå ut i neste kamp i bare underbuksa. Det blir underholdning, men det er ikke bra underholdning, sier Ruud i podcasten ifølge VG.