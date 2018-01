Ruud irritert over OL-vrakingen: – Det har vært uproft

– Det har vært en lang sak og det har vært vanskelig å prate om. Det har vært uproft håndtert. De har lagt ut resultatene på nett med hvem som skulle til OL uten å fortelle meg det. Det var en stor overraskelse, forklarer en 17-åringen.

Stortalentet Birk Ruud har vært noe skadepreget den siste tiden, men var lenge sett på som en av favorittene til å bli tatt ut til OL.

– Jeg har vært ute og reist i åtte uker, og jeg har blitt fortalt at jeg ligger godt an. Det er absolutt en veldig stor skuffelse, men jeg må ta det som motivasjon og prøve å se framover, sier tydlig oppgitt Ruud til NRK.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si

– Hvordan er det å gå glipp av OL?

SKUFFET: Birk Ruud er skuffet over vrakingen til OL og mener ledelsen har vært uproffe. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Da ja fikk vite det, fikk jeg ut alle følelsene mine. Nå har jeg heldigvis hatt X Games å tenke på. Jeg håper at folk ser at det skulle vært annerledes og at noen har valgt feil.

– Hvordan er stemningen i laget?

– Det blir jo litt annerledes stemning, men jeg føler jeg har tatt det ganske bra, sier Ruud.

Tøff avgjørelse

Ruud skadet kneet i november og måtte gjennom en operasjon før jul, men er tilbake for fullt i X Games i helgen.

– Det at Birk er tilbake etter skade og står sånn på ski er veldig imponerende. Det ser ikke engang ut som han har tatt pause, sier landslagssjef Luke Allen

Allen synes avgjørelsen om å vrake Ruud var tøff.

LANDSLAGSSJEF: Luka Allen synes avgjørelsen om å vrake Ruud var tøff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– På slutten av dagen må jeg gå gjennom poengene, olympiatoppens krav og verdenscuprankingen osv. Uheldig for Ruud, så var Christian (Nummedal) hakket bedre på rankinglistene. Jeg måtte gå for ranking, for å holde det så objektivt og rettferdig som mulig.

– Hvordan reagerte Ruud?

– Han er selvfølgelig skuffet. Jeg tror virkelig alle de fem guttene kunne tatt vunnet en gullmedalje. Det er tøft å etterlate han her hjemme. Men jeg tror vi stiller med et veldig bra lag til OL, sier han.

X Games i Aspen

Birk Ruud deltok i X Games i Aspen og var svært misfornøyd med poengutdelingen under Big Air-konkurransen natt til søndag, hvor han endte på en sjetteplass.

– Men det som irriterer meg mest er at jeg føler det er en form for favorisering. Det er de samme som er på pallen hvert år. De har fokusert på grabs, og det er det ingen som har fortalt oss. Men jeg er fornøyd med min egen skikjøring, sier Ruud.

Ruud tok sin første verdenscupseier i en alder av 16 år og er den desidert yngste utøveren på landslaget i freeski.

– Selv om jeg er ung, så jobber jeg like hardt som de andre, og føler jeg burde få igjen for det, sier Ruud.