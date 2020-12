Russland utestengt fra all idrett i to år

Det skriver CAS i en pressemelding torsdag ettermiddag.

De får dermed ikke delta i sommer-OL i 2021 eller vinter-OL i 2022.

Utestengelsen gjelder ikke de russiske utøverne som beviselig ikke har vært dopet eller vært en del av det statlige dopingsystemet som har foregått i Russland. Disse utøverne kan delta i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg.

I utgangspunktet var Russland utestengt i fire år av det internasjonale antidopingbyrået (WADA). CAS endret altså denne dommen til to år isteden.

Rusadas turbulente år

Det russiske antidopingbyrået Rusada har vært i hardt vær de siste årene. Det begynte i 2015 da de ble suspendert av verdens antidopingbyrå (Wada) for omfattende brudd på dopingreglene helt tilbake til 2011.

For fire år siden kom det som blir omtalt som McLaren-rapporten, fordi arbeidet med den ble ledet av jusprofessor Richard McLaren. Der kom det frem at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under OL i Sotsji i 2014.

Fakta om McLaren-funnene Ekspandér faktaboks Over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram.

Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Salt og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultater.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dopinglaboratoriet i Sotsji utarbeidet en unik byttemetode som gjorde det mulig å bytte ut positive prøver.

Det russiske idrettsdepartementet dirigerte og kontrollerte manipulasjonen av utøvernes prøveresultater. Dette ble gjort med hjelp fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

Det var et krav at de ansatte ved laboratoriet i Moskva skulle være en del av det statsstyrte dopingprogrammet.

Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier – som regel de med en reell medaljesjanse.

Russiske embetsmenn visste at utøvere var dopet under Sotsji-OL i 2014.

Det er uklart hvordan russerne klarte å åpne dopingprøvene i Sotsji. Undersøkelser beviser at hetten kan tas av flaskene og brukes på nytt. Kilde: Ritzau/NTB

Den internasjonale olympiske komite (IOC) valgte likevel ikke å stenge Russland ute fra sommer-OL i 2016, men en rekke friidrettsutøvere ble likevel nektet å delta av det internasjonale friidrettsforbundet.

Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men enkelte russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg. På høsten samme år ble Rusada tatt inn igjen i varmen i Wada. Det førte til store protester.

RAPPORT: Richard McLaren kom i 2016 ut med Mclaren-rapporten. Der kom det fram at over 1000 utøvere har vært en del av et statsstøttet russisk dopingprogram. Foto: Ruben Sprich / Reuters

Noen måneder senere startet omfattende undersøkinger av dopinglaboratoriet i Moskva. Over 2000 prøver ble analysert, og Wada mener flertallet av disse var manipulerte. Det gjorde at Wada i desember 2019 valgte å utestenge Rusada på nytt.

Wada bestemte så at Russland ikke kunne delta i OL, Paralympics eller alle andre store mesterskap de fire år neste årene. Den straffen anket Rusada kjapt, som mener de ikke har gjort noe galt. Og slik ble saken altså tatt opp i idrettens voldgiftsrett (CAS).