Sergej Ustjugov er en av Cramers elever som skal kjempe mot de norske løperne i både sprint og 15 kilometer intervallstart lørdag og søndag denne helgen.

Mandag besluttet WADA (Verdens antidopingbyrå) å utestenge Russland fra alle store arrangementer, som OL og VM i fire år framover.

Det heter imidlertid i WADAs vedtak at russiske utøvere som kan sannsynliggjøre at de ikke har hatt befatning med doping, skal kunne delta som «nøytrale utøvere».

– Atmosfæren er ikke som før. Det gjelder ikke alle, men spesielt de eldre utøverne, beskriver Markus Cramer til NRK.

– Galskap

Den tyske treneren har ansvaret for en av de tre treningsgruppene til Russland. På Cramers lag er blant annet Sergej Ustjugov. I og med at Russland trolig velger å anke saken til CAS (Idrettens voldgiftsrett), vil han avvente å uttale seg for bastant om saken før en endelig avgjørelse foreligger en stund frem i tid.

Men han liker dårlig at hans russiske løpere må leve i uvisshet. Cramer påpeker at det kan ta et år før de vet hva som kommer til å skje med dem.

TUNGE DAGER: – Atmosfæren er ikke som før, sier trener Markus Cramer til NRK. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg er veldig opprørt over avgjørelsen fordi det er utøverne som er de store taperne. Suspensjonene går rett på utøverne og ikke de som sitter på «et kontor». Hvis det er noen det er noen på et kontor som har levert noe for sent, eller endret noe, hva kan utøverne gjøre?

– Det er virkelig galskap, sier han og sukker.

Fakta om påstander om russisk manipulering av doping-data Ekspandér faktaboks * Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i 2015 suspendert fra Verdens antidopingbyrå WADA for omfattende brudd på dopingreglene tilbake til 2011. * I 2016 avdekket McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014. * IOC gikk likevel ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, selv om en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse. * Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg som «olympiske idrettsutøvere fra Russland (OAR)». * Høsten 2018 ble RUSADA tatt inn igjen i varmen i WADA, til store protester. * I november 2018 startet WADA omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva. * Over 2.000 prøver er analysert, og WADA mener disse i stor grad er manipulerte. * WADAs regeletterlevelseskomité har på bakgrunn av disse funnene anbefalt å utestenge RUSADA på nytt, noe som kan bety utestengelse av Russland fra OL og VM i en rekke idretter i fire år framover. * Russland har nektet for å ha stått bak statsstyrt doping. * WADAs styre tok mandag stilling til regelkomiteens innstilling om å utestenge Russland. (NTB)

Møtte utøverne onsdag

Cramer har hatt en uke som har gått i store bølgedaler rent emosjonelt. Søndag fikk han se to russiske stafettlag slå Norges førstelag på Lillehammer. Mandag hadde han bursdag. Samme dag besluttet WADAs styre en tøff dom overfor russerne.

På grunn av familiære årsaker har ikke Cramer rukket å reise til Davos før på onsdag, der verdenscupen fortsetter lørdag og søndag. Der møtte han de russiske utøverne for første gang siden avgjørelsen som har lagt sin demper på den russiske langrennstroppen.

– Ikke den samme Sergej

Han snakker ikke mye med Ustjugov om det som skjer på toppnivå i idrettsverden. Men han vet at eleven tenker mye på det.

NØYTRAL: Aleksander Bolsjunov deltok som nøytral under OL i Pyeongchang i februar 2018. Foto: Franck Fife / AFP

– På Lillehammer så var han glad og i godt humør. Nå er det ikke den samme Sergej som for noen dager siden. Det er veldig hardt å se. Det er en tøff situasjon for ham, sier Cramer.

For den russiske skiprofilen vekker det som nå skjer vonde minner. Ustjugov var blant de utøverne som aldri fikk noen invitasjon av IOC til OL i Pyeongchang.

Enkelte, som Aleksandr Bolsjunov og Denis Spitsov, fikk konkurrere i lekene under såkalt nøytralt flagg.

«Begeret er fullt»

Cramer har også fått med seg at Norges skipresident, Erik Røste, har uttalt til NRK at han ønsker russiske utøvere utestengt også i verdenscupen.

KRITISK: President i Norges skiforbund, Erik Røste. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Røste er ingen hvem som helst i internasjonal ski-idrett. Han sitter også i styret til Det internasjonale skiforbundet.

Røste mener at det ikke kan være forskjellige regler for hvem som kan delta i store arrangementer som OL, VM og verdenscupen som FIS arrangerer. Røste sa også at han «i prinsippet er imot kollektiv avstraffelse, men at på et tidspunkt er begeret fullt».

Røste understreker overfor NRK at dersom FIS skal følge WADAs linje, så skal de ikke utestenge utøvere som kan sannsynliggjøre at de ikke har hatt befatning med doping.

NORGE-DØDARE: Sergej Ustjugov har gitt Johannes Høsflot Klæbo og Norge mye å tenke på de siste årene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hva skjer med Ustjugov?

Røste ringte til Cramer denne uken for å fortelle ham nøyaktig hva han mente med sitt utspill.

Cramer forteller at han bare kjøper deler av argumentasjonen til den norske skipresidenten.

– Vi har utøvere som aldri har hatt befatning med doping. Hva skjer med Ustjugov? Hva med Gleb Retivykh? De fikk ikke starte i OL i Sør-Korea.

– Frem til i dag har vi ikke fått en begrunnelse for hvorfor. Da må det bli et hundre prosent klart hva det er som har skjedd med dem. Ingen kan bli diskvalifisert uten at du får en grunn. Derfor er jeg ikke enig med ham, sier Cramer.

Styret i RUSADA (Russlands antidopingbyrå) skal møtes 19. desember for å avgjøre hvordan de vil gå videre i saken. Det vil si om avgjørelsen skal ankes eller ikke.

Ifølge den tidligere skøyteløperen Svetlana Zjurova, som nå sitter i utenrikskomiteen i det russiske underhuset, vil WADAs avgjørelse trolig bli anket til CAS.