Wada utestenger Russland fra internasjonale konkurranser

Det bestemte styret i Wada i sitt møte mandag. Dermed følger de anbefalingene fra komiteen som har anbefalt en rekke sanksjoner mot Russland.

– Jeg kan bekrefte at Wada-styret enstemmig har vedtatt å følge anbefalingen fra Wadas uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC), sier pressesjef James Fitzgerald.

Anbefalingene fra CRC er som følger:

Ingen medlemmer av regjeringen i Russland skal få ha internasjonale verv i idretten.

Russland skal fratas muligheten til å arrangere store internasjonale konkurranser.

Det russiske flagget skal ikke brukes i store internasjonale idrettskonkurranser.

Utvalget mente også at Russland måtte utestenges fra alle arrangement som har ratifisert Wada-koden.

Dermed blir russiske utøvere nektet å delta i OL, VM og andre store idrettskonkurranser de neste fire årene.

IKKE FORNØYD: Visepresident i Wada, Linda Hofstad Helleland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men: Inntil videre kan russiske utøvere delta i verdenscupen.

– Ikke fornøyd

Straffen betyr at Russland ikke kan stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020. Det samme gjelder vinter-OL i Beijing i 2022, samt en lang rekke andre internasjonale stevner og mesterskap.

Utestengelsen vil ikke gjelde neste års fotball-EM, der Russland er kvalifisert og skal være en av 12 vertsnasjoner.

Russiske utøvere kan også delta som «nøytrale utøvere», om de kan bevise om de ikke har hatt befatning med doping. Også dette er i tråd med innstillingen fra Wadas uavhengige komité.

Visepresident i Wada, Linda Hofstad Helleland, er derfor ikke fornøyd med beslutningen.

– Jeg er ikke fornøyd med beslutningen vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, sier hun.

– Ikke en spesielt tøft dom

Hun utdyper dette overfor NRK:



– Det betyr at vi kan oppleve flere hundre russiske utøvere både i Tokyo og Beijing. Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte.

– Så lenge de kan delta under nøytralt flagg, er de russere og de kan få medaljer. Flagg eller ikke, er ikke det mest vesentlige. Verdens utøvere hadde ønsket seg en total utestengelse, sier hun.

– Dette er nok til å leve med for Russland, og det er synd for Wada, for i dag er det veldig mange rene utøvere som er skuffet over at institusjonalisert doping ikke får større konsekvenser, forteller hun.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, synes i likhet med Helleland at det ikke er en spesielt tøff dom

– Nei, det er det ikke. Fordi man tillater nøytrale utøvere tilsvarende OL i 2018. Vedtaket dekker bare OL, VM, paralympisk og store arrangementer.

– Vi skulle gjerne sett at det var strengere, sier Solheim til NTB, og begrunner det med at russerne har manipulert informasjon og slettet data.

Fakta om påstander om russisk manipulering av doping-data Ekspandér faktaboks * Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i 2015 suspendert fra Verdens antidopingbyrå WADA for omfattende brudd på dopingreglene tilbake til 2011. * I 2016 avdekket McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014. * IOC gikk likevel ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, selv om en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse. * Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg som «olympiske idrettsutøvere fra Russland (OAR)». * Høsten 2018 ble RUSADA tatt inn igjen i varmen i WADA, til store protester. * I november 2018 startet WADA omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva. * Over 2.000 prøver er analysert, og WADA mener disse i stor grad er manipulerte. * WADAs regeletterlevelseskomité har på bakgrunn av disse funnene anbefalt å utestenge RUSADA på nytt, noe som kan bety utestengelse av Russland fra OL og VM i en rekke idretter i fire år framover. * Russland har nektet for å ha stått bak statsstyrt doping. * WADAs styre tok mandag stilling til regelkomiteens innstilling om å utestenge Russland. (NTB)

Manipulerte prøver

Den russiske dopingskandalen ble kjent for verden i 2015. I flere år hadde Russland dopet sine utøvere og brukt mye ressurser på å holde det hemmelig.

Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) ble utestengt fra Wada, men ble tatt inn i varmen igjen i fjor høst. Tidligere i år kom imidlertid en anbefaling fra Wadas regeletterlevelseskomité om å utestenge RUSADA på nytt.

WADA-PRESIDENT: Craig Reedie og resten av styret fulgte komiteens innstilling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bakgrunnen var at Wada i 2018 startet omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva. Over 2.000 prøver ble analysert, og Wada mener disse i stor grad er manipulerte.

– Jeg tror dette er den største sportsskandalen verden noensinne har sett, sier Linda Hofstad Helleland, på spørsmål om Russland har blitt urettferdig behandlet.

– De må beklage for all smerten som alle utøverne og idrettsfansen over hele verden har opplevd på grunn av det de gjorde.

– Makta som rår

– Hvordan opplevde du møtet der i dag?

– Dette er rigget og linet opp gjennom lang tid. Det viser at det er et Wada som er styrt av IOC, et Wada som ikke er uavhengig. De som taper på det er de rene utøverne, man skulle tro at både IOC og Verdens antidopingbyrå ville stå på de rene utøverne sin side. Men igjen får vi se at det er pengene, makta og posisjonene som rår.

Vedtaket i Wada-styret gjelder ikke før det er tatt en endelig avgjørelse. Russland har nemlig 21 dager med å komme med et tilsvar til Wadas beslutning. Det er foreløpig ikke kjent om Russland anker Wada-dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

