Skipresidenten vil utestenge de russiske skistjernene fra verdenscupen

– Jeg kommer til å være veldig tydelig på det. Jeg tror ikke folk kommer til å forstå at det skal være forskjellige regler, sier han til NRK.

Mandag ble Russland utestengt fra globale idrettsmesterskap de neste fire årene på grunn av landets dopinghistorikk de siste årene etter OL i Sotsji i 2014.

Foreløpig kan imidlertid russiske utøvere fortsatt delta i verdenscupen i for eksempel langrenn.

Med andre ord kan en russisk toppløper som Sergej Ustjugov bli utestengt fra OL, men fortsatt få delta i verdenscuprenn og Tour de Ski.

President i Norges Skiforbund, Erik Røste. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Begeret fullt

Det synes ikke skipresidenten er noen god løsning.

– Det er foreløpig uavklart. Jeg mener det ikke kan være forskjellige regler i et VM og et verdenscuprenn. Det må være de samme reglene som gjelder, så det må nå bli en diskusjon i FIS etter at man får oversendt all informasjon fra Wada, sier Røste.

– I prinsippet er jeg mot kollektiv avstraffelse, men på et tidspunkt er begeret fullt, legger han til.

Røste kaller mandagens beslutning i Wada for et godt vedtak.

– Wada gir nå et klart og tydelig signal om at dette ikke aksepteres. Det er et veldig bra signal overfor alle de utøverne vi er satt til å beskytte, nemlig de rene utøverne.

– Russland har over lengre tid vist at de har vært mer opptatt av å vise at de er mer opptatt av å beskytte de som driver med juks kontra de som ikke jukser.

Sjefen for Russlands antidopingbyrå, Jurij Ganus. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

I Russland har nyheten om utestengelsen ikke fått noen god mottagelse.

Sjefen for Russlands antidopingbyrå, Jurij Ganus, sier enkelte utøvere vurderer å forlate Russland for å få konkurrere etter WADAs utestengelse.

Russland har mulighet til å anke avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), men Ganus har liten tro på at en anke vil føre fram.

– Det finnes ingen mulighet for å vinne dette i retten. Dette er en tragedie, sier Ganus til AFP og snakker om alle russiske utøvere som faktisk er rene.

Han forteller at enkelte utøvere vurderer å forlate Russland, eller med andre ord konkurrere for andre nasjoner.

Ikke overraskende

Selve WADA-avgjørelsen kom ikke overraskende på det russiske antidopingbyrået RUSADA.

– Avgjørelsen fra WADA er forventet. Jeg er ikke overrasket over at den var enstemmig, sier viseadministrerende direktør Margarita Pakjnotskaja i RUSADA.

– Så vidt jeg vet var det ingen av ekspertkomiteens medlemmer som tok Russland i forsvar, sier hun til nyhetsbyrået TASS.

Mandagens beslutning fra Verdens antidopingbyrå (WADA) var i tråd med innstillingen fra byråets uavhengige regeletterlevelseskomité (CRC). Komiteen mener at russerne har manipulert datamaterialet de har utlevert fra sitt mye omtalte antidopinglaboratorium i Moskva.

Vil anke

Som følge av utestengelsen får Russland ikke arrangere store internasjonale mesterskap i løpet av fireårsperioden, og det russiske flagget skal ikke benyttes i store internasjonale konkurranser.

Russiske utøvere som kan sannsynliggjøre at de ikke har hatt befatning med doping, skal derimot kunne delta som «nøytrale utøvere».

RUSADA-styret skal møtes 19. desember for å avgjøre hvordan de vil gå videre i saken, det vil si om avgjørelsen skal ankes eller ikke. Ifølge den tidligere skøyteløperen Svetlana Zjurova, som nå sitter i utenrikskomiteen i det russiske underhuset, vil WADAs avgjørelse trolig bli anket til CAS.

– Jeg er 100 prosent sikker på at Russland vil anke, fordi vi må forsvare våre utøvere, sier Zjurova.