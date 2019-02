Russisk ski-topp med kraftsalve mot Norge – Løfshus slår tilbake

– Juryen kvier seg tilsynelatende for å røre Norge, og da spesielt guden av alle skirenn, sier den russiske skipresidenten Jelena Välbe til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Johannes Høsflot Klæbo tok gull på sprinten i Seefeld, men dagens snakkis ble klammeriet mellom trønderen og russeren Sergej Ustjugov i semifinalen.

Ustjugov forsøkte seg på en innersving som Klæbo nektet ham. Det endte med at russeren ga Klæbo et dytt etter målgang. Han ble til slutt disket.

FYRER LØS: Jelena Välbe er lite fornøyd med Johannes Høsflot Klæbo og FIS. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Välbe er svært lite imponert over Klæbos oppførsel, og mener juryen også burde straffet ham.

– De beviser for oss at han gjorde alt riktig. Det vil si at den som går først, kan gjøre hva han vil: Stoppe opp og bremse for at alle bak skal falle. Klæbo gjør bestandig slik, sier Välbe.

– Det får hun stå for

Norges landslagssjef, Vidar Løfshus, tar Klæbo i forsvar og sender Välbes kritikk i retur til den russiske leiren.

– Det får hun stå for. Jeg tror nok de fleste opplever Johannes som ryddig og fair i alle situasjoner. Man kan ta en runde med de andre løperne og høre hvordan de opplever Ustjugov. Senest i Tour de Ski var jeg i juryrommet og rapporterte Ustjugov. Han har hatt flere hendelser og kommet seg unna. Det var på sin plass at han ble tatt en gang, sier landslagssjef Vidar Løfshus, når han får lest om den første delen av Välbes kritikk.

SVARER: Vidar Løfshus tar Klæbo i forsvar og svarer på kritikken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han lister deretter opp at Ustjugov i Tour de Ski i år, knekte skien til Didrik Tønseth under 15 kilometeren i Val di Fiemme og ødela staven til en tysker på jaktstarten i Oberstdorf noen dager før. Løfshus drar også frem hendelsen fra Tour de Ski for to år siden, hvor russeren slo Hellner i ryggen med en stav.

– Uttalelsene faller på sin egen urimelighet. Vi har hatt nordmenn hun har hatt grunn til å være irritert på, men den siste hun skal angripe er Johannes. Det er sjelden man ser skiløpere som vinner skirenn mer fair enn ham, gjentar Løfshus.

– Vi vurderer hendelsen, ikke fargen på flagget

Välbe på sin side, var ikke bare misfornøyd med Klæbo, men og med juryens avgjørelse.

Renndirektør Pierre Mignerey forteller at russerne i juryrommet argumenterte for sitt ståsted da Ustjugov ble kalt inn på teppet. Men nøyaktig hva som ble sagt, vil han ikke røpe.

SIKKER I SIN SAK: Renndirektør Pierre Mignerey står fast ved avgjørelsen juryen tok. Foto: Anders Skjerdingstad

På spørsmål om hva han tenker om Välbes kraftige kritikk, ikke bare av Norge, men også juryen, sier han følgende:

– Det er vanlig. Vi har sett det tidligere, Norge mener vi ikke gjøre noe med svenskene og russerne, og russerne sier det motsatte. Det er normalt at det blir sånne kommentarer. Juryen har hatt en normal prosess. Hvilken nasjon du kommer fra har ingenting å si for våre diskusjoner. Vi vurderer hendelsene som skjer, ikke fargene på flagget.

Han avslutter med å si at Klæbo overhodet ikke gjorde noe galt under torsdagens sprint.

– Ellers hadde han fått straff – akkurat som alle andre, sier Mignerey.