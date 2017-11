Styret i Det internasjonale skiforbundet – FIS Council – hadde møte lørdag. Etterpå meldte de at det den 23. november vil komme en grundig orientering om situasjonen til de seks russiske langrennsløperne som av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) er framdømt retten til å konkurrere i OL i all framtid.

DÅRLIG TID: FIS-visepresident Sverre Seeberg vil i likhet med alle andre ha klarhet i hva som gjelder for de dopingdømte russerne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

23. november er dagen før verdenscupstarten i finske Ruka.

Men overfor NRK bekrefter Sverre Seeberg, som er visepresident i FIS, lørdag kveld at den varslede orienteringen ikke vil inneholde en avgjørelse fra dopingpanelet i FIS på om de seks russerne også skal nektes start i verdenscupen.

– Det kommer ingen avgjørelse før Ruka, sier Seeberg til NRK.

Venter på IOC-dokumenter

Det betyr i klartekst at løperne som er dopingdømt av IOC kan stille til start i verdenscupen inntil videre.

Ifølge Seeberg har dopingpanelet i FIS vært klart til å starte behandling av saken hele denne uken, men FIS har ennå ikke fått oversendt bakgrunnsdokumentene fra IOC.

– FIS avventer, i likhet med de andre vinteridrettsforbundene, materialet fra IOC. Når vårt dopingpanel får det, vil de umiddelbart behandle saken på selvstendig grunnlag. De er innstilt på å få en avklaring så raskt som mulig, samtidig som det må gjøres ordentlig og korrekt, sier Seeberg til NRK.

De seks russiske langrennsløperne var suspendert fra FIS-konkurranser fra desember i fjor til og med 31. oktober i år. Da ble suspensjonen opphevet, i tråd med et vedtak fra Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Har anket

De IOC-dopingdømte russerne har konkurrert i svenske Gällivare denne helga, med suksess.

Jevgenij Belov vant fredagens løp, mens Maxim Vylegzjanin ble nummer to lørdag. Begge er dermed kvalifisert for Russlands verdenscuplag. Alexandr Legkov skal derimot ikke delta i Ruka.

Etter lørdagens løp sa Russlands tyske trener Markus Cramer til NRK at han håpet på en endelig avklaring fra FIS før verdenscupstarten.

Det får han altså ikke.

Og når en avgjørelse kan komme, vil ikke Sverre Seeberg engang spekulere i.

– Det vet jeg like lite om som deg, sier han – og påpeker at IOC-dommene også allerede er anket til CAS, etter som alle de dømte nekter å ha begått brudd på dopingbestemmelsene under OL i Sotsji.

– Så saken vil nok pågå lenge, erkjenner Seeberg.