Jelena Välbe: – Våre utøvere har ikke dopet seg

– Alle utøverne våre som skal være med i verdenscupen neste helg har tatt en ekstra dopingtest igjennom et europeisk selskap. Andre utøvere trenger ikke å være redde for at vi har brukt doping. Det har vi aldri har gjort, sier Jelena Välbe, langrennssjef i Russland.

UTE fra OL: Aleksandr Legkov (t.h.) og Maxim Vylegzjanin. Foto: Charlie Riedel / AP

Den internasjonale olympiske komite (IOC) har utestengt seks russiske langrennsløpere fra OL på livstid og fratatt dem medaljer fra Sotsji. Det gjelder blant annet stjerner som Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin.

– Vi er selvfølgelig ikke enige med IOCs avgjørelse, så derfor tar vi sakene videre til CAS. Hvis det ikke hjelper vil vi forsøke andre instanser, bekrefter Välbe.

På startstreken

Denne helgen konkurrerer de i Gällivare under den svenske sesongåpningen. Inntil Det internasjonale skiforbundet (FIS) kommer med lignende avgjørelse, får de lov til å konkurrere i verdenscupen.

– Vi venter på en avgjørelse, men håper de får lov, forteller Välbe til NRK på en pressekonferanse i Sverige.

Hun gjentar flere ganger at hun er sikker på at ingen russiske langrennsløpere var dopet under Sotsji-OL i 2014. Hun tror ikke på det som har kommet frem i forbindelse med McLaren-rapporten.

– Vi har aldri spurt noen om å endre prøvene våre, eller byttet ut urinprøver eller ga noen prøvene vi avla. Derfor er vi uenige og vil kjempe for å renvaske oss. Vi må prøve å oppklare denne situasjonen på best mulig måte, for vi er rene og vet vi er det, slår Välbe fast.

Hun forteller at langrennsforbundet ikke har direkte kontakt med FIS, men at landets skiforbund har det, men at de ikke har mye informasjon om hva som skjer nå eller når.

FORSVAR: Jelena Välbe stilte på pressekonferanse før sesongåpning i Sverige. Der stiller en rekke russiske løpere til start. Her sammen med tolken Maxim. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Rykter kommer av politikk

I begynnelsen av desember avgjøres det om Russland som nasjon får delta i OL i Pyeongchang. Välbe råder sine utøvere til å la være å tenke på det.

– Utøverne kan ikke fokusere på det. De må forberede seg på hovedmålet i livet sitt. Vi får uansett en avklaring snart, sier hun.

Torsdag annonserte Verdens antidopingbyrå (WADA) at RUSADA ikke får gjenåpne ennå. Välbe mener det ikke bør bety noe for om Russland får delta i OL.

– De to tingene bør ikke blandes. Det bør ikke ha noe med avgjørelsen til IOC å gjøre, for det er ikke vårt land som gjennomfører testene under OL.

– Hvorfor er det så mange rykter rundt russiske langrennsløpere og doping?

– Det er så mye politikk i dette. Det skaper ryktene, mener Välbe, som hevder ingen langrennsutøvere har vært dopet i løpet av hennes tid som leder for laget, siden 2011.