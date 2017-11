Sundby forvirret over russisk utestengelse: – Vi står som idioter i midten

– Jeg synes situasjonen er fryktelig uoversiktlig. Det er vanskelig å svare på spørsmål om det. Det er en trist situasjon, sier Sundby på pressekonferansen onsdag kveld.

– Hva er det som skjer?

IOC har utestengt flere russere fra OL på livstid og fratatt dem OL-medaljene fra Sotsji. De samme russerne får konkurrere i verdenscupen, og vant tidligere i høst sin sak i CAS.

– IOC, WADA og FIS må være samkjørte. Selve systemet må føles rettferdig, påpeker Sundby.

– Her står vi som idioter i midten. Jeg sitter med en følelse av ... Hva er det som egentlig skjer? Det er åpenbart at Russland ikke har rent mel i posen, og det har vært gjort ting underveis som ikke har vært bra. Men det finnes en sannsynlighet for at de ikke har gjort noe galt, sier Sundby.

Løperne prater en del om det seg imellom, og at det særlig var mye før Tour de Ski i fjor. Sundby har konkurrert med Aleksandr Legkov siden han var 18 år, og forteller at situasjonen er krevende.

– Jeg må forholde meg til det som skjer, men håper de blir behandlet fornuftig og rettferdig, sier Sundby.

Krogh vil ha russere på start

Han sesongåpner på Beitostølen i helgen. Russerne går renn i den svenske sesongåpningen i Gällivare. Neste helg møtes verdenseliten i finske Ruka – hvis russerne ikke utestenges.

TROR PÅ START: Finn Hågen Krogh synes det er synd om uskyldige straffes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er en alvorlig sak. Det blir spennende å se hva FIS gjør, sier Didrik Tønseth til NRK.

Han tror russerne får starte verdenscuprennene neste helg. Landslagskollega Finn-Hågen Krogh er enig.

– Det er synd hvis uskyldige utøvere straffes. Hvis du ikke har gjort noe galt er det kjipt om du blir dratt ned i sluket. Jeg synes det er vel strengt. De som har gjort noe må få straffen, sier Krogh og påpeker:

– Selvfølgelig vil vi ha de beste på start.

Flere eksperter har pekt på at dette tærer på idrettens omdømme. Særlig de russiske løpere har tynnslitt troverdighet etter avsløringene fra Sotsji.

– Dette er det ingen som tjener på. I alle fall ikke idretten, sier Sundby.