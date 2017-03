Russeren får bot etter å ha forstyrret Norges gullkamp

– Han får en skriftlig reprimande pluss en bot på 500 sveitserfranc, sier Lasse Ottesen i FIS.

Skandalen skjedde i innspurten på fredagens nervepirrende lagsprint i kombinert. Norge og Tyskland kjempet om gullet, men plutselig var russiske Viatsjeslav Barkov i veien. Han var tatt igjen med en runde, men hadde ikke forlatt løypa.

Norge endte med sølv bak Tyskland etter at begge løperne måtte gå rundt russeren på utsiden helt i avslutningen av løpet.

Fikk klar beskjed

TV-bildene fra rennet viser at arrangøren to ganger ga beskjed til russeren om at han måtte gi seg.

– Arrangøren fikk beskjed av meg om å ta han ut to ganger, og han nekter. Det blir da en ørliten hindring i gullkampen. Vi må bare beklage at vi ikke klarte å få ham ut, sier Lasse Ottesen til NRK.

Det maksimale FIS kunne gi russeren i straff var 999 sveitserfranc. Han fikk altså halvparten, tilsvarende rundt 4000 norske kroner. Det ble klart etter et jurymøte like etter rennet.

Ifølge Ottesen skal Barkov ha beklaget seg etter løpet.

– Det russiske forbundet vil få klar beskjed fra oss om at man må høre på og adlyde beskjed fra arrangør og offisielle, sier han.

Vil endre regel

Russeren, som NRK så langt ikke har fått pratet med etter rennet, har imidlertid én regel på sin side: Arrangøren hadde i teorien ikke lov til å kaste ham ut av rennet før han var tatt igjen med en hel runde - og det ble han tross alt ikke før akkurat på oppløpet.

– I regelverket vårt står det at utøveren må være forbigått før vi kan ta den ut, så det må nok vi diskutere til våren, den regelen må vi nok oppdatere, sier Ottesen.

Forbanna Krog

De norske løperne var irriterte på Barkov rett etter rennet.

– Jeg var rimelig forbanna da jeg kom i mål der, sier vanligvis sindige Magnus Krog til NRK.

