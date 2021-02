Roser elevens omdiskuterte VM-grep: – Den modigste jeg har møtt

Like før VM valgte Johannes Thingnes Bø å bytte på våpenet, noe NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid, mente var gambling.

Endringen Bø gjorde var å skifte ut hele geværskjeftet, som også er kalt «stokken». Det er treverket skiskytteren holder i når han skal skyte, og er den viktigste delen på våpenet.

POSITIV: Liv Grete Skjelbreid mener Thingnes Bøs endring ser ut til å funket bra. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Hvis han kommer i en konkurransesituasjon og ikke føler seg komfortabel med den nye stokken, så kan det få store konsekvenser. Men det kan gå bra, og hvis det er én person som kan klare det, så er det nok Johannes Thingnes Bø, sa Skjelbreid da endringen ble kjent.

Nå får Norges store skiskytterstjerne skryt for valget sitt av skytetreneren, Siegfried Mazet, etter gull på blandet stafett.

– Jeg er veldig fornøyd. Han tar steget og endrer på våpenet. Han er en modig mann, han er den modigste jeg har møtt, sier Mazet til NRK før han legger til:

– Han må være sterk i hodet.

Mener 20 kilometer kan bli utfordrende

Også Skjelbreid er positiv til det hun så i dagens konkurranse og på treningene Thingnes Bø har hatt etter endringen.

– Det virker som han er sikker på at det er bedre. Derfor tror jeg det er bedre for ham, sier hun.

– Så du noen forskjell på skytingen nå og før endringen?

– Jeg så ikke så stor forskjell. På trening har han sett veldig bra ut, og på konkurransen har han brukt like lang tid til første skudd som normalt.

GULLAGET: Det norske stafettlaget med Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland tok VM-gull på åpningsdistansen i VM. Foto: Primoz Lovric / NTB

Hun mener problemer kan oppstå på et senere tidspunkt i sesongen, og på 20 kilometeren i VM.

– Det som kanskje er mest utfordrende er når han kommer inn til siste skyting på 20 kilometer, hvor det har gått på autopilot før. Da må han kanskje tenke mer enn vanlig.

– Et styrketegn

Til sammen fikk Thingnes Bø to bom, én på liggende og én på stående. På det norske laget var det kun Sturla Holm Lægreid som bommet færre ganger med sin ene bom, på en dag mange slet på standplass.

Spesielt på ståendeskytingen viste verdenscuplederen seg frem, da han brukte 29 sekunder – med ett ekstraskudd.

– Det er lett å få høye skuldre, men jeg besto testen og er veldig fornøyd. Det var målet å gjøre det normale, jeg kan ikke forvente at det blir perfekt i første renn, sier Thingnes Bø.

Før VM mente hovedpersonen selv det antagelig endte opp med at det var det dummeste valget han kunne gjøre, eller en genistrek. Etter åpningsdistansen fremstår ikke valget som et dårlig valg.

– Jeg tenkte ikke over at jeg hadde nytt våpen. I ettertid føler jeg det er et styrketegn. Det tyder på at jeg har gjort et riktig valg. Hvis det føles feil, og det har det gjort over lang tid, så er det ikke bare mentalt, men også fysisk. Da måtte jeg prøve å forandre på det, og det gikk heldigvis bra, forklarer han.