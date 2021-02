Marte Olsbu Røiseland skapte enorm spenning på siste stående skyting på blandet stafett, den første VM-øvelsen i slovenske Pokljuka denne sesongen. Med skjelvende hender og nerver i spenn, så det ut til at hun skulle skyte seg fullstendig bort.

– Det er så fort gjort å få feil tanker. Det er en enorm vilje å hente seg inn og treffe på siste der, sier kommentator Ola Lunde.

Nå forteller Tiril Eckhoff om et overraskende element som holdt på å sette henne ut av spill på standplass.

– Det er mye rart som skjer nå, sier Eckhoff.

Overrasket av falsk publikum

Store jubelbrøl runget ut over stadion. Problemet er bare at det ikke er tillatt med publikum denne sesongen. Arrangørene har derfor lagt inn et nytt og spennende element.

Etter hvert treff på standplass, ble jubelbrøl spilt over høyttalerne.

– Vi har gått verdenscup i koronatiden i hele år, men plutselig kommer det inn et sidekick på standplass med publikum som er fake. Jeg ble litt sånn «å ja, det var nytt», men det er 2021 så det er mye rart som skjer nå, sier Eckhoff.

JUBEL: Norges stafettlag forsvarte VM-gullet, og skaffet dermed sitt tredje gull på blandet stafett på rad. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Også Sturla Holm Lægreid lå merke til brølet.

– Det var nytt. Vi er ikke vant til publikum denne sesongen, så at de har lagt til publikum er kult. Det er en veldig publikumsvennlig sport, så vi har lyst på tilskuere igjen, men inntil videre får vi slå oss til ro med det kunstige, sier han.

Marte Olsbu Røiseland lå derimot ikke merke til lyden. Hun var nok mest opptatt av å gå i mål.

Thingnes Bø derimot, trekker paralleller til et annet fenomen.

– Det var litt «fake news». Det hjalp veldig. Han DJ-en får en pluss i boka fra meg. Du får litt ekstra stemningsfølelse.

– Ble du satt ut?

– Jeg ble ikke satt ut. Dette er ting jeg liker å høre. Vi trenger litt stemning, sier Bø.

Norge tar gull Du trenger javascript for å se video.

Stor spenning

Marte Olsbu Røiseland var Norges ankerkvinne. Da hun vekslet med Tiril Eckhoff, gikk hun ut i en 40 sekunders ledelse, og det så lenge ut som skulle sikre gullet.

Så startet problemene på siste skyting. TV-bildene viste en tydelig skjelven Røiseland, og NRKs kommentatorer fryktet det verste.

Men så snudde det brått. Røiseland hentet seg inn igjen og slapp strafferunder.

Alle ekstraskuddene ble brukt, men likevel gikk Olsbu Røiseland i mål helt aleine. Østerrike ble nummer to og Sverige nummer tre.

– Jeg er veldig letta nå. Det er skikkelig blanda følelse, for jeg gjør det skikkelig vanskelig for meg selv. At vi tar gull i dag er deres fortjeneste, ikke min, sier Olsbu Røiseland.

– Hva tenkte du da du måtte bruke så mange ekstraskudd?

-– Jeg oppfattet det ikke før jeg var ferdig. Da tenkte jeg «fy flate, er det mulig». Stående er jo min greie, fortsetter hun.

Johannes Thingnes Bø er vant til å gå ankeretappen på blandet stafett. Han skryter av Olsbu Røiseland.

– Når du har for stor ledelse, så gjør du ikke alltid det som faller naturlig. Det er dobbelt så vanskelig, det er VM og har alle øyne på deg. Her var hun kanskje for alene og fikk en god prøvelse, men hun bestod med glans. I mine øyne var det god prestasjon og god TV for alle som så på, sier han.

Olsbu Røiseland trengte alle ekstraskudd Du trenger javascript for å se video.

Brukte meditasjon

Nytt for året var at herrene startet først i stafetten, og dermed var det VM-debutant Sturla Holm Lægreid som fikk æren av å åpne ballet.

Han gikk fort i sporet og brukte totalt ett ekstraskudd på siste stående skyting. Det at han klarte å bevare roen etter første bom, mener han kommer av grepet han tok i forkant av konkurransen.

BEVARTE ROEN: Sturla Holm Lægreid besto testen og tok dermed sitt første gull i VM-sammenheng. Foto: Darko Bandic / AP

På morgenen tok han nemlig i bruk meditasjon.

– Jeg gjorde noen mentale forberedelser og meditasjon på morgningen der, så jeg tror absolutt det hjalp på siste stående, sier han.

Ekspert Liv Grete Skjelbred mener det var med på å gi ham et konkurransefortrinn.

– Det kan være et stort fortrinn, spesielt når han er VM-debutant, sa hun.

Foreldrene til Lægreid fulgte godt med fra sofaen hjemme. De er naturligvis ekstremt stolt over sønnen som deltar i sitt første VM.

– Det er helt sykt, rett og slett. Det er en stor dag for oss og Norge. Det som han har prestert, det kan man ikke drømme om, sier Tor Lægreid, far til Sturla Holm Lægreid til NRK.