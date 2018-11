Rosenborg vant Eliteserien: – De har ikke vært gode, men gode nok

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Alt Rosenborg trengte i den nest siste serierunden var tre poeng. Det fikk de etter 1–0 mot Start, og dermed kunne RBK feire klubbens 26. seriemesterskap, til tross for en trøblete sesong.

– De har ikke vært gode i år, men de har vært gode nok, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Denne spillergruppen har vært gjennom litt av et år, og det har vært mye styr. Men vi har klart å dra det i land, sier Rosenborgs Birger Meling til Eurosport etter kampen.

Han får støtte av Pål Andre Helland.

– I år har det blitt spilt dårlig, men vi klarer faen meg å vinne det likevel, sier Helland til Eurosport.

– Imponerende

NRK-ekspert Torp mener at de andre lagene rundt Rosenborg, som Molde og Brann, har vist høyere toppnivå enn mesterne.

– Det har vært et år med både trenerskifte og interne problemer. Det er ikke typisk Rosenborg. Men i kjent stil har de klart å vinne gullet, og det er jo typisk Rosenborg, sier Torp.

NRK-eksperten er likevel imponert av at Rosenborg har kjempet seg gjennom problemene, og vunnet gullet.

– Det er imponerende at de klarer å vinne i et år hvor det har hatt en del utfordringer. Men dessverre ble gullkampen litt antiklimatisk, mener Torp.

Seieren mot Start sørget for at Rosenborg nå har en luke på syv poeng ned til Molde og Brann. Med kun tre poeng å spille om er gullet i boks.

Året har vært preget av bråk i RBK. Det startet med sparkingen av trener Kåre Ingebrigtsen, som fikk mange til å reagere. Spillerne gikk så langt som å be styret gjeninnsette treneren, til ingen nytte. Like etter ble Nicklas Bendtner tiltalt, og etter hvert dømt, for vold mot en taxisjåfør.

Det toppet seg da noen av spillerne havnet i ordkrig med styreleder Ivar Koteng, etter at sistnevnte sa at lagets prestasjon i første omgang av semifinalen i cupen mot Start var på nivå med 5. divisjon.

Adegbenro sikret gullet

Søndag møtte de Start igjen, og Rosenborg ville være seriemestre med seier. Samtidig trengte Start poeng i nedrykkskampen. Og de gule så friske ut i åpningen.

Adeleke Akinyemi fikk to gode muligheter til å sende Start i ledelsen. Først headet han himmelhøyt over fra kort hold. Knappe fem minutter senere var han igjen ledig i boksen. Også den gangen valgte han å heade, og ballen gikk like utenfor.

Men så svarte Rosenborg. Birger Meling fant Samuel Adegbenro, som fikk gå opp helt alene og stange ballen i mål.

Ingen av lagene klarte å sette ballen i nettmaskene etter det. Dermed fortsetter kampen for overlevelse for Start, mens Rosenborg kan feire nok et seriemesterskap.

Bak Rosenborg blir det kamp til døra om sølvet. Brann og Molde har henholdsvis 55 og 56 poeng før siste serierunde.