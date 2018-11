Torsdag ble Bendtner klar for cupfinale. Fredag fikk han den brutale beskjeden i Københavns Byret: Han må i fengsel i 50 dager for at han ga en taxisjåfør et knyttneveslag som førte til kjevebrudd.

Retten så ingen grunn til å gi Bendtner samfunnsstraff.

– Vi har dømt til vold, faktisk rimelig grov vold, sa hoveddommeren.

Bendtner anket på stedet. Han ber om frifinnelse subsidiært mildere straff.

Sjåføren var tiltalt for forsøk på vold i samme sak. Taxisjåføren er frifunnet.

Aktor la ned påstand om tre måneder i fengsel for Bendtner.

Anderas K. Nemeth har vært Nicklas Bendtners forsvarer i voldssaken. Nemeth prosederte for frifinnelse for fotballspilleren. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Tre videoer lagt frem som bevis

En dresskledd Nicklas Bendtner tok plass i rettssal 60 i Københavns Byret fredag formiddag. Han står tiltalt for å ha slått og sparket en taxisjåfør.

Den ubetalte taxiregningen på 52 kroner var det som utløste voldsepisoden i København.

Rettssaken ble innledet med visning av tre videoer: En video fra inne i taxien, en fra et kamera plassert i taxiens frontrute og en fra et kamera på veggen til en bygning.

Senere ble flere bilder av den skadde taxisjåføren lagt frem. Bildene viste blant annet at han blødde fra øreflippen og hadde flere skrubbsår i ansiktet.

I videoen fra inne i bilen, kommer det tydelig frem at det var en dårlig tone mellom Bendtner og kjæresten hans, Philine Roepstorff. De diskuterte noe om forholdet. Bendtner snakket mest, Roepstorff svarte kort.

Deretter ble det aggressiv stemning i taxien, denne gangen mellom paret og sjåføren. De kjeftet på hverandre. Vi hører at taxisjåføren kalte Roepstorff «et fuckings ludder».

Videre ser og hører vi en telefonsamtale mellom taxisjåføren og en kollega av ham. I samtalen sa taxisjåføren følgende:

«Jeg skal slå ham nå, ved min mors grav, jeg skal slå».

I retten forklarte taxisjåføren at han ikke hadde til intensjon å slå, men at dette var en sjargong han gjerne har med kolleger.

– Alt jeg vil si, vil jeg si inne i rettssalen, sa Nicklas Bendtner til NRK da han var på vei inn til rettssak 60 i Københavns Byret fredag formiddag. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Videoene viser knyttneveslaget

I opptakene fra utenfor bilen, ser vi at taxisjåføren med stor kraft kastet en brusboks mot Bendtner og Roepstorff. Han traff ikke. Paret var da på vei bort fra taxisjåføren, men begge snudde seg da boksen landet på bakken.

Da Nicklas Bendtner er kommet helt oppi ansiktet til sjåføren, tok han opp knyttneven og slo ham i ansiktet. Sjåføren falt i bakken.

Sekunder etterpå ser det ut som at Bendtner sparker sjåføren mens han ligger nede.

Bendtner selv nektet for at han sparket, mener sier han skrittet over hodet på mannen for å se hvordan det går med ham.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff gikk deretter fort fra stedet, før de begynte å løpe.

Bendtner: – Jeg følte meg truet

I retten forklarte Bendtner at han følte seg truet og handlet i nødverge.

– Han ropte «fuckings ludder» og andre ting til meg og min kjæreste som var ubehagelig. Han kjører etter oss mens vi går. Han kjørte inn på sykkelstien og kjørte etter oss, sa Bendtner.

– Jeg følte meg truet. Det er ikke normalt for meg at folk kjører etter meg. Det var en truende situasjon, synes jeg, forklarte han videre.

Aktor ba om at dommerne skulle se bort fra denne forklaringen.

I tillegg sa hun det er skjerpende at Bendtner utøvde vold mot en taxisjåfør i jobbsammenheng. Sjåføren er fremdeles sykemeldt, snart to måneder etter voldsepisoden. Han skal nettopp ha fått fjernet seks skruer han hadde i kjeven som følge av bruddet han fikk. Ifølge sjåføren er smertene fortsatt sterke.

– Vi skal ta vare på Nicklas Bendtner

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, sier dette er en alvorlig sak som Rosenborg gjerne skulle vært foruten.

– Men hvis Bendtners anke også ender i dom, får han sin straff av dansk rett. I Rosenborg er han fortsatt fotballspiller

– Vi tar avstand fra det han har gjort, men nå er det viktig for oss å ta vare på Nicklas Bendtner, både som person og som fotballspiller, sier Moe Dyrhaug.

I følge Moe Dyrhaug står både RBKs styre og administrative ledelse bak dette. Hun har ikke snakket med spillerne i dag.

– Rosenborgspillerne trener og forbereder seg som vanlig nå til neste kam på søndag. sier Moe Dyrhaug.