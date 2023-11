Rosenborg-treneren om tittelkampen i Toppserien: – Veldig synd på jentene

– Jeg synes det er veldig synd på jentene at en sånn ting skal påvirker resultatet.

Det var Rosenborg-trener Steinar Lein sine ord etter kampen mot Vålerenga. Selv om de egentlig hadde lagt saken bak seg, klarer han ikke å legge skjul på at det en nedtur.

– Det er utrolig kjipt for hele klubben, men spesielt for jentene og oss som jobber steinhardt for å ta det seriegullet. Med ett poeng ekstra hadde vi vunnet på målforskjell, fortsetter han.

Likevel er RBK-treneren glad for at poengtrekket ikke ble utslagsgivende for noe annet enn kampen seriegullet.

– Heldigvis fikk det ikke noe utslag på andreplassen og europakvalik.

Vil ikke fokusere på det ene poenget

Rosenborg-spiller Anna Jøsendal ville ikke fokusere på det ene poenget etter kampslutt. Det hadde hun for lengst lagt bak seg.

– Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, vi visste det på forhånd. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med og sånn er det. Det er liksom ingen vits å sutre over det.

POSITIV: Rosenborg-spiller Anna Jøsendal (t.v) ville ikke fokusere på det ene poenget som skilte mellom hennes lag og Vålerenga etter lørdagen kamp mot sistnevnte. Foto: NTB

Klubblisensnemnda i Norges Norges Fotballforbund trakk Rosenborg ett poeng på grunnlag av dårlig økonomi. Klubben anket, men fikk i medhold.

– Kvinneklubben møtte økonomiske utfordringer i 2022, imidlertid mener vi at nemndas beslutning ikke tar hensyn til de spesielle omstendighetene som oppsto som følge av fusjonen, skrev Rosenborg på sine nettsider den gang.

Så med uten straffen hadde laget fra Trondheim blitt seriemester etter lørdagens seier.

– Det er veldig mange andre ting som kunne vippa den andre veien også, så skal ikke legge skylda på det. Vi har noen uavgjorte kamper der på slutten av sesongen som ødelegger litt for oss, så har egentlig ikke tenkt så mye på det, sier RBK-spiller Camilla Lindberg.

Sikret kvalik

Trønderne var avhengig av seier for å være sikre kvalikplassen til europaspill neste sesong, noe som smakte godt.

– Det er enormt viktig. Vi var jo skikkelig skuffa etter sist kamp mot Lillestrøm. Vi ville bare opp på hesten igjen og det synes jeg vi beviser i dag at vi fortjener den plassen, sier Jøsendal.

RBK-treneren stiller seg bak sitatet til sin egen spiller.

– Det betyr veldig mye oss og det er veldig fortjent, sier han.

Jevnt hele sesongen

I sesongens siste seriekamp tok Rosenborg imot Toppseriens nybakte mestre Vålerenga. Det som skulle vært kampen om seriemesterskapet, ble i forrige serierunde avgjort i favør gjestene fra hovedstaden.

Lagene har fulgt hverandre tett gjennom sesongen, men det var Vålerenga som til slutt trakk det lengste strået, og vant sesongen med ett poeng.

– Fullt fortjent seier og fult fortjent seriegull til Vålerenga, sa NRKs fotballekspert Carl Erik Torp under sendingen.

Selv seriemesterskapet glapp på målstreken var det ikke noen sure miner å spore hos Rosenborg.

– Fy faen så deilig. Det er ikke til å beskrive. Det er dette vi spiller fotball for, sier Anna Jøsendal til NRK.

Rosenborg kjempet mot Lillestrøm om kvalikplassen til mesterligaen. Sistnevnte var avhengig av at trønderne tapte mot Vålerenga.

– Vi er i dag hvilket godt fotballag vi er. Det er det vi må fokusere på. Så skal vi ta med oss denne gode følelsen inn mot neste helg, sier RBK-sjefen.

26. november skal Rosenborg og Vålerenga igjen møtes. Da skal de gjøre opp om cupgullet på Ullevaal stadion