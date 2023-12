Det bekrefter Avaldsnes selv onsdag.

– Norges Fotballforbund har i dag, på bakgrunn av klubbens økonomi, trukket tilbake lisensen for Avaldsnes Toppfotball. Konsekvensen av dette er at klubben rykker ned til 1. divisjon, skriver klubben.

Avaldsnes slapp med skrekken tidligere i år etter at de endte på 9. plass i Toppserien, men med 3-2-seier sammenlagt i kvalifiseringen over TIL 2020 fra 1. divisjon holdt de seg på Norges øverste nivå.

Men den trøblete økonomiske situasjonen har sendt dem ned til nivå to i norsk fotball.

Talsperson for styret til Avaldsnes, Aase Simonsen, sier de er skuffet.

– Spillerne og de ansatte har gjort jobben sin, men så ryker vi på økonomien. Vi trodde vi hadde løst problemet, så dette kom overraskende på, sier hun.

– Hva gjorde at det ikke gikk?

– Vi trodde vi hadde kontroll, men et beløp ble ført på feil plass, så vidt jeg har skjønt, sier hun.

Fagansvarlig for klubblisens i Norges Fotballforbund, Rune Nordhaug, tror ikke et feilført beløp er årsaken til at det ikke gikk for Avaldsnes.

– Klubben hadde krav om å legge frem et regnskap med positiv egenkapital, hvor revisor skulle bekrefte det for klubben som en nøytral tredjepart. Det har ikke klubben klart å fremskaffe, sier han, og fortsetter:

– Jeg kan aldri tenke meg at det er på grunn av et tall er satt på en feil plass. Da er det noe annet som ligger grunn. Det er ikke et tall som er satt på feil plass i et regnskap, det er det ikke, sier Nordhaug.

Arna-Bjørnar endte på sisteplass Toppserien i 2023-sesongen, men har blitt tilbudt Avaldsnes' plass i Toppserien – og de har takket ja til tilbudet. Det får NRK bekreftet fra klubbens daglige leder Erik Mjelde.

– Begynte å grine

NRK har vært i kontakt med Avaldsnes-spiller Selma Løvås og hun forklarer at beskjeden kom som et sjokk.

– Vi var på trening, og fikk beskjeden akkurat nå. Vi var nede og trente crossfit, og en annen skadet kom og sa: «Har dere fått beskjeden?» Vi sa nei, og skjønner nå at vi har rykket ned til førstedivisjon. Folk begynte å grine. Det var helt forferdelig. Vet ikke hva jeg skal si, sier Løvås til NRK.

SKUFFET: Selma Løvås (til venstre) forteller at beskjeden kom som et sjokk på spillerne. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Hun forteller at spillerne er kalt inn til et hastemøte hos klubben som skal foregå nå i ettermiddag.

– Jeg er helt i sjokk. Alt vi har jobbet for. Vært i kvalik og stått i det. Så får vi den beskjeden når vi trodde vi skulle få slappe av, forklarer hun.

Løvås sier at klubben har kalt inn til møte, men at trener John Arne Riise ikke vil være til stede. Han er på ferie i Dubai, ifølge spilleren.

Hanna Dahl har vært kaptein for Avaldsnes og spilt i klubben i elleve sesonger, men meldte overgang til Rosenborg forrige uke. Hun føler med spillerne som nå rykker ned.

– Det er helt forferdelig det som skjer nå. Det har vært en tung sesong for klubben, men det er stor forskjell på å spille i Toppserien og 1. divisjon, sier Dahl til NRK.

Arna-Bjørnar: – Ingen jubel

Daglig leder i Arna-Bjørnar, Erik Mjelde, bekrefter til NRK at de har den nødvendige økonomien til å ta over plassen til Avaldsnes.

– Jeg syns det først og fremst er trist. Fotballen skal avgjøres på fotballbanen, men økonomien henger jo sammen med det. Jeg føler veldig med Avaldsnes, spillerne og trenerne og de der som gjør en vanvittig jobb hver eneste dag, sier han, og fortsetter:

– Det er ingen jubel hos meg for denne plassen akkurat nå, sier Mjelde.

ENDTE SIST: Arna-Bjørnar-spillerne var skuffet etter at de opprinnelig rykket ned fra Toppserien. Men nå får de en ny sjanse på øverste nivå i 2024. Foto: MIA SÆTRE STØRKSEN / NRK

I Tromsø forteller styreleder i TIL 2020, Linda Wilhelmsen, at telefonen går varmt.

– Så kan vi selvfølgelig føle at det er litt urettferdig, fordi vi tenker at vi kanskje heller burde spilt en kvalik mot Arna-Bjørnar, for så å se på hvilket lag som hadde klart å ta den plassen. Men det er så tidlig i den prosessen. Vi må gjøre noen undersøkelser, men det er klart, er reglene slik, så er de slik. Det må vi også bare forholde oss til, sier hun.

Hun karakteriserer det som en dramatisk situasjon.

– Jeg skulle ha ønsket at den situasjonen var avklart før kvalikkampene begynte, sier hun.

– Ikke god stemning

Ifølge NFF utarbeidet Avaldsnes en handlingsplan som viste hvordan den skulle gjenetablere positiv egenkapital i løpet av 2023 gjennom flere delmål.

Avaldsnes kunne ikke dokumentere positiv egenkapital per 31. oktober, og derfor har klubblisensnemnda trukket tilbake lisensen.

– Vi har ikke fått nok inntekter, og har for mye utgifter og da klarer vi det ikke, forteller Endre Thorvaldsen, daglig leder i Avaldsnes, til NRK.

Avaldsnes har 14 dagers klagefrist. Men foreløpig kan ikke klubben si om de kommer til å anke eller ikke.

– Vi er usikre. Vi har ikke tatt helt stilling til det helt ennå. Det er for tidlig. Jeg må snakke med styre og stell, sier Thorvaldsen.

HOLDT SEG: Avaldsnes slo TIL 2020 i playoff, selv om det ble til ingen nytte. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Han forteller om trykket stemning innad i klubben.

– Den er dårlig. Det sier seg selv. Spillerne har fått beskjed om at de har rykket ned, så det er ikke god stemning.

Fortsatt gjenstår det å se om de i det hele tatt klarer å stille lag i neste sesongs utgave av 1. divisjon, forteller Thorvaldsen.

– Hvor sannsynlig er det at klubben kommer opp og går igjen?

– Nå skal vi få kartlagt situasjonen og se om det er mulig. Vi har ikke forutsetninger til å svare på det akkurat nå.

SMELL: Avaldsnes spiller i 1. divisjon neste sesong. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Utrolig krevende

Avaldsnes opplyser i en pressemelding publisert på klubbens Facebook-side at flere styremedlemmer trakk seg fra styret i går, og at de nå gjør alt de kan for å trygge både ansatte og spillere.

– Det er en skuffelse for oss som sitter igjen i styret at klubben rykker ned. Spillerne har levert, de ansatte har levert – men det ble altså økonomien vi ikke klarer å levere på og som sender oss i 1. divisjon. Vi har forsøkt mye, men det har vært utrolig krevende økonomisk hele året, skriver klubben.

Daglig leder i Norsk Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, forteller at de har vært i en lengre dialog med klubben.

– Avaldsnes har jobbet intenst med å innfri kravene, men har ikke klart det. Og da skjer jo dessverre dette, sier Jørgensen og legger til:

– Vi synes det er uhorvelig trist. Avaldsnes har vært annerledesklubben, som har vært med på å pushe kvinnefotballen videre. De har gått egne veier og betydd mye for utviklingen, sier.

Karmøy-klubben har vært fast inventar på øverste nivå i Norge siden de rykket opp fra 1. divisjon i 2012. De siste to årene, under John Arne Riises ledelse, har de endt på nest siste plass og dermed måttet spille playoff. Begge sesongene holdt de seg.