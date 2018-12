Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Selv om Strømsgodset og Mustafa Abdellaoue åpnet best, og tok ledelsen etter 13. minutter, brukte Rosenborg kun fem minutter på å slå tilbake ved kaptein Mike Jensen.

Få minutt før pause var kampen snudd, etter at Anders Konradsen stanget inn 2–1 mot gamleklubben.

Et heldig lår-touch fra Nicklas Bendtner økte ledelsen, og på overtid var Bendtner der igjen. Alene med keeper Sætra banket en iskald danske inn sin andre scoring i cupfinalen.

Dermed har Rosenborg utlignet Odds rekord på tolv NM-titler. Ti av de tolv titlene har vært en del av en «Double», altså at laget har vunnet både Eliteserien og Cupen i samme sesong.

Ingen andre lag har klart den bragden mer enn én gang.

Se alle målene fra cupfinalen nederst i artikkelen.

Helland: – Enorm glede

Pål André Helland har blitt en cupspesialist, og har nå tre cupgull med Rosenborg og ett med Hødd. Han mener dagens triumf er det synlige beviset på at RBK ikke er mette.

– De som antyder det kan ta seg en kopp te. Den gleden vi viser over å vinne i lag er helt enorm. Media har prøvd å skape splid i spillergruppen den uken her, ved å sette oss opp mot hverandre. Likevel snur vi kampen sammen. I dag er alle på plass, Nicklas (Bendtner) scorer to, og André (Hansen) står godt, sier Helland etter å ha fått utdelt sin fjerde kongepokal.

Bendtner ble til slutt kampens store spiller, med sine to scoringer. Rosenborg og Bendtner har fått mye kritikk denne sesongen, men står altså likevel med «The Double» etter endt sesong.

– Det er deilig etter en turbulent sesong. Det er et godt stempel å sette, i en sesong som har vært svingende vinner vi likevel «The Double», sier Bendtner like etter kampslutt.

Trenerteamet: – Resultatmessig kan vi ikke gjøre det bedre

Rosenborgs assistenttrener, Trond Henriksen, er enig med lagets danske spiss. Han synes dette beviser at laget ikke har vært så svake som mange har kritisert dem for å være.

– Vi er gode nok til å vinne «The Double». Det er vi fornøyde med. Vi er dyktige, selv om det er tøft rundt oss. Vi klarer å prestere til tross for støy, sier Henriksen med henvisning til de som har kritisert manglende utvikling etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen.

Cupfinalen og den kommened Europa League-kampen mot RB Leipzig kan være Rini Coolens siste kamper som trener for Rosenborg. Han vil ikke snakke om hans fremtid som Rosenborg-trener, men Coolen mener han har levert etter at han fikk jobben som midlertidig trener for klubben.

– Ja, det har vært turbulent, men resultatmessig kan vi ikke gjøre det så mye bedre. Det første målet var å kvalifisere seg til spill i Europa, det klarte vi. Deretter skulle vi vinne ligaen, det klarte vi også. Nå har vi også vunnet cupen, sier Coolen, som derimot mener at mye kan bli bedre.

– Med tanke på hvordan vi har spilt kan vi bedre oss, men i dag spiller vi vår beste kamp på lenge. Det er fint å levere gode kamper når det virkelig gjelder, sier Coolen.

HELTEN: Nicklas Bendtner viste seg fra sin beste side. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Strømsgodsets trener, Bjørn Petter Ingebretsen, var naturligvis skuffet etter å ha tapt 4–1 i cupfinalen.

– Vi hadde muligheter i dag, men vi var ikke dyktige nok. Vi slipper inne litt enkle mål, og scorer ikke på våre sjanser. Da blir det som det blir, sier Ingebretsen.

"Mos" fortsatte scoringsformen

Etter å ha tilbrakt store deler av sesongen i skyggen til Marcus Pedersen, har Mustafa Abdellaoue vært i fyr og flammer de siste ukene.

Først sendte "Mos" Godset til cupfinalen med hat trick mot Lillestrøm i semifinalen.

Så var han svært delaktig i kampene som sørget for at Strømsgodset beholdt plassen i Eliteserien, med to scoringer både mot Lillestrøm og Stabæk i seriens to siste runder.

Og fra start så cupfinalen ut til å bli nok en stor dag for cupspesialisten "Mos". Cupfinalescoringen, som kom allerede etter 13. minutter, var hans åttende i årets turnering. Det gjør 30-åringen til toppscorer i NM 2018. På de siste fem kampene står spissen med imponerende ni mål.

DRØMMESTART: Men "Mos" og Strømsgodset fikk det tøft mot Rosenborg. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fem minutter ut i 2. omgang, på stillingen 2-1, ble "Mos" igjen spilt gjennom. Men årets spiller i Eliteserien, RBK-keeper André Hansen, gjorde seg akkurat stor nok til at Godset-spissen ikke klarte å finne nettmaskene.

Og ett minutt senere stod det 3–1, signert Nicklas Bendtner, som på overtid altså økte seiersmarginen med enda en scoring.

Diskutable dommeravgjørelser

Selv om Rosenborg til slutt skapte meste i kampen, var det flere diskuterbare dommersituasjoner i finalen som fort kunne vippet Strømsgodsets vei.

RBKs 2-1-scoring kom etter et hjørnespark de trolig aldri skulle fått. Dommer pekte mot hjørneflagget, selv om det på bildene kan se ut som om RBK-ving Samuel Adegbenro var sist innom ballen.

I tillegg ropte Godset-spillerne på straffe i 1. omgang, etter at Tore Reginiussen la Tokmac Nguen i bakken innenfor egen 16-meter.

– Klønete av Reginiussen. Der er han og Rosenborg heldige som slipper unna, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp om situasjonen.

Også i 2. omgang, etter 56. minutter, ropte Godset på straffe. Igjen var Reginiussen involvert, da han holdt tak i Jonathan Parr. Igjen lot Trond Ivar Døvle spillet gå videre.

– Reginiussen er på grensen også der, men Parr faller for lett, var Torps dom over situasjonen.

Godset-trener Ingebretsen vil derimot ikke kritisere dommer Døvle etter cupfinalen

– Vi har ikke spesielt mye med oss, men jeg har ikke sett situasjonene igjen. Sånn er det av og til, jeg regner med at alle gjorde sitt beste utpå der, sier Ingebretsen etter kampslutt.

Kaptein Jakob Glesnes sier at de ikke får gjort noe med eventuelle dommerfeil.

– Det er mye snakk om det nå, men det hjelper ingenting for oss. Det burde kanskje vært straffe, men vi får ikke gjort noe med det nå.

Se alle målene fra cupfinalen:

Mos sender Godset i ledelsen! Du trenger javascript for å se video.

Jensen utligner for Rosenborg Du trenger javascript for å se video.

Konradsen snur kampen for Rosenborg Du trenger javascript for å se video.

Bendtner øker til 3-1 Du trenger javascript for å se video.