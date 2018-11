Tålmodige Mos hylles: – Det har vært en tung sesong

Strømsgodset ble i går klar for cupfinale etter en maktdemonstrasjon av Mustafa «Mos» Abdellaoue, som dunket inn et ekte hat trick. Spissen har kun spilt seks fulle kamper i alle turneringer, og har stort sett vært annenfiolin bak Marcus Pedersen.

– Det har vært en tung sesong for meg. Jeg vet hva som bor i meg, og når jeg får tillit så leverer jeg. Det var deilig å få spille. Jeg gjør det treneren sier uansett, men det er klart at jeg har lyst til å spille så mye som mulig, sier han til NRK.

Slitt med spilletid

I serien har ikke spissen fått mange sjanser. Kun fire kamper har han fått spille samtlige 90 minutter. «Mos» har derimot levert varene for Strømsgodset i cupen. I kvartfinalen scoret han Godsets eneste mål mot Haugesund, og scoret også alle tre målene i semifinalen mot Lillestrøm.

– Mos er en ærlig fotballspiller. Han kommer på trening hver dag og vil bli bedre. Han har taklet situasjonen på en utmerket måte. Det ser vi jo nå! Mos har trent godt gjennom hele perioden og nå får han som fortjent, forteller Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

Grunnen til at «Mos» har måtte sett mye av årets sesong heter Marcus Pedersen. Godsets toppscorer har scoret 14 mål og har nest flest i Eliteserien. Nå er spissen ute med en skulderskade, noe som åpner opp for lagkameraten.

– Han leverte varene i dag. Han er en som er veldig god i cupen, og det er jævlig moro at han får de målene, det unner jeg han, sier Pedersen.

– Helprofesjonell

Noe som oppsummerer medspillerne og trenerens beskrivelse av «Mos» er hardtarbeidende. For til tross for at sjansene har blitt færre enn ønsket, har han blitt lagt merke til for innsatsen han har vist for å nyte mer spilletid.

– Selvfølgelig det er tøft når du sitter på benken, men han er helprofesjonell. Han har virkelig stått på, sier Pedersen om spisskollegaen.

Og med Abdellaoues fire mål på de to siste cupkampene er Rosenborg eller Start det siste hinderet for at Strømsgodset skal løfte pokalen for første gang siden 2010. Den gangen var det Follo som stod på andre banehalvdelen.

– Vi fortjente dette. Nå er det bare å glede seg til cupfinalen, sier Abdellaoue, som også erkjenner at det var deilig å senke Lillestrøm, siden han har spilt hos erkerivalen Vålerenga tidligere.

Og om det er Rosenborg som skal kjempe for the Double, eller om Start skal ta seg til sin første cupfinale i klubbens historie avgjøres kl. 19:00 i kveld, på NRK2.