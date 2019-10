Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er pinlig!

Det sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen da PSV Eindhoven nettopp hadde satt inn sitt tredje for dagen, på sin tredje målsjanse.

Det skjedde etter en grusom feilpasning fra Bjørn Maars Johnsen. Han spilte ballen rett i beina på en PSV-spiller, som igjen sendte kula til Donyell Malen. Plutselig sto det 3-0 til gjestene, og pipekonserten runget over gresset på Lerkendal.

– Vi har ikke noe spill. Det er langt ifra det vi har levert tidligere i kvalifiseringen, sier Alexander Søderlund til NRK.

Fjoråret endte med ett poeng i Europaligaen og 4-14 i målforskjell. RBK var lystne på å hevde seg litt bedre i år, men trener Eirik Horneland fikk en skikkelig smell torsdag kveld.

– Det ser ut som lufta har gått ut av oss, og vi har mistet momentum i alt vi har holdt på med. Det er blytungt, vi blir tulla med, og har tatt null steg, sier Eirik Horneland til TV 2.

– En svak prestasjon. Vi blir nummer to i alt vi gjør, sier treneren.

BEKYMRET: Eirik Horneland så alt annet enn begeistret ut før kampen mot PSV. Der fikk han lite å smile for. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Lite håp for Rosenborg

Første scoring var et skudd som gikk via Gustav Valsvik og i en bue over André Hansen. Deretter fikk Denzel Dumfries relativt uhindret trille inn 2-0, via en litt klønete Birger Meling. Da Johnsen leverte den grusomme feilpasningen så det helt kjørt ut for RBK.

Etter pause kunne PSV sette nummer fire og fem, men i stedet fikk Rosenborg et lite håp om poeng.

Samuel Adegbenro, som var strålende på venstrekanten for Rosenborg, sto alene foran mål etter en corner og smadret inn RBKs første.

HER TENNES HÅPET: Samuel Adegbenro har nettopp satt inn RBKs første. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Fullstendig klasseforskjell

Med ti minutter igjen ble det lille håpet slukket. Donyell Malen, et av Europas heteste talenter, viste klasse alene med André Hansen og trillet inn 4-1.

Også denne scoringen kom etter en feilpasning på Rosenborgs banehalvdel.

– Dette var nok en ekstremt skuffende kamp. Måten de taper på, måten de fremstår på, er langt unna der de skal være, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, til NRK.

RBK står med null poeng etter to kamper, og er allerede i trøbbel med tanke på å ta seg videre til sluttspillet.

– Akkurat nå er Rosenborg på samme nivå som i fjor. Vi ble tullet med i Europa og vi blir tullet med i år, sier Eirik Horneland til TV 2.