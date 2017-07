Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Matthías Vilhjálmsson får ikke i nærheten av like mye oppmerksomhet som den danske stjernespissen Nicklas Bendtner, men nok en gang var det islendingen og ikke dansken som kom på scoringslista.

Vilhjalmsson startet på benken, men kom inn for Bendtner etter drøye timen. Og den tidligere Start-spilleren brukte 18 minutter på å komme på scoringslista.

VISTE KLASSE: Rosenborg-spillerne kunne juble etter en enkel seier over Sogndal. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Elbasan Rashani spilte Vilhjalmsson gjennom - og alene med keeper var islendingen sikker som banken og satte inn 3-0 for Rosenborg.

Dette er spissens syvende mål for sesongen, og er med det lagets toppscorer.

Rashani med to målgivende pasninger

Vilhjálmsson var imidlertid ikke den eneste innbytteren som viste seg frem på Fosshaugane. Eslban Rashani vartet opp med to målgivende pasninger etter at han ble byttet inn like etter hvilen.

I Sogndal var det jevnspilt inntil Jevtovic sendte gjestene i tet etter litt over en halvtime. Den innleide serberen fintet seg gjennom Sogndal-forsvaret og skrudde ballen vakkert i lengste hjørnet fra rundt 16 meter.

Midtsjø-scoring

Midtsjø doblet til 2–0 etter 56 minutter. Han bredsidet ballen i nettet da han ble servert en 45-graderspasning fra nevnte innbytter Rashani.

Få minutter tidligere hadde nevnte Rashani kommet til en enorm sjanse, men skuddet gikk rett på Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Helgens serierunde er den siste før Eliteserien tar tre uker ferie, men for Rosenborg blir det ikke fri. Trønderne skal til uken møte irske Dundalk til returkamp i mesterligakvalifiseringen.

Det endte 1–1 i borteoppgjøret. Deretter blir høyst trolig Celtic motstander over to kamper senere i sommer.

Artikkelen oppdateres!