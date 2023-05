Haaland var nesten ikke involvert før han scoret sesongens 52. mål for Manchester City i alle turneringer – det 36. bare i Premier League.

– Han rørte ikke ballen på 27 minutter. Men han trenger ikke mange berøringer – han er så klinisk, sier Sky Sports' reporter.

VIKTIGE: Både Gündogan (t.v.) og Haaland ble viktige for City mot Everton. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men langt mer involvert var lagkamerat Ilkay Gündogan som scoret to i sin 300. kamp for klubben. Tyskeren spilte til de grader en hovedrolle, med to scoringer og én assist til Haaland.

Selv om ikke nordmannen stod for assisten, takker Gündogan Haaland for hjelpen på det første målet.

Takker Haaland

For på den første scoringen tok City-veteranen ned ballen med låret, før han avsluttet med ryggen til mål og avsluttet inn ved nærmeste stolpe.

– Wow. For et mål av Gündogan, skrev Jamie Carragher på Twitter.

– Det var på instinkt. Det hjalp meg mye at Erling kunne distrahere begge midtstopperne, sa Gündogan til BBC.

Han løp inn i feltet, stod godt plassert for pasningen fra Riyad Mahrez og fikk tatt ned ballen med én berøring.

– Alt etter det var instinkt. Jeg så ikke noe annet alternativ. Jeg prøvde bare å gå for mål. Det gikk bra, sa Gündogan.

Også ekspertene i det norske Viaplay-studio lot seg begeistre av tyskerens mål.

– Det er bare å ramme inn og henge opp på veggen. Det er en kunstscoring. Kroppsbeherskelse, ballkontroll og avslutningsferdigheter på aller høyeste nivå, sa Pål André Helland i Viaplay-studio.

Se scoringen her:

– Trenger to seiere til

Med seier og tre poeng mot Everton er nå alt i egne hender for Manchester City. Sjefen ser allerede konturene av ligatrofeet.

– Det var en fantastisk prestasjon på tampen av sesongen. Vi trenger to seiere til for å bli mestere, sa Pep Guardiola til BBC etter kampen.

GOD KLEM: Haaland og Guardiola feiret seieren mot Everton. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Han var godt fornøyd med prestasjonen til sine menn, til tross for at kampen havnet midt imellom semifinalekampene mot Real Madrid i mesterligaen.

– Semifinale i mesterligaen hjemme mot Real Madrid, hva skal man si? Jeg sa til spillerne at de må prøve å slappe av og bare gjøre det de har gjort de siste fire eller fem årene, sa Guardiola.

– Bare å ramme inn og henge opp

Etter en stort sett sjansefattig omgang på Goodison Park, dunket City inn både ett og to mål forbi Jordan Pickford.

Først ut var Ilkay Gündogan, som i sin 300. kamp for City klarte å pirke ballen i mål med ryggen til.

Knappe to minutter senere var jærbuen klar for å score sitt 52. mål for sesongen. Gündogan gikk over i servitørrollen, løftet ballen inn i feltet og Haaland brukte hodet for å sette inn 2-0 til City.

FEIL VEI: Haaland sendte Pickford i motsatt retning da han satte inn 2-0. Foto: Jon Super / AP

Scoringen gjør at han nå er 11 mål bak rekorden mange trodde aldri kunne røres:

Gjorde det igjen

Like etter pausen gjorde Gündogan comeback i rollen som målscorer – denne gangen på frispark. Tyskeren tok et kort tilløp og løftet ballen over muren og i mål.

Gündogan var den første signeringen til trener Pep Guardiola da han kom til klubben i 2016. Siden det har det blitt 300 kamper og 58 mål i lyseblått for 32-åringen.

I det 78. spilleminutt ble både Haaland og Gündogan byttet ut til fordel for henholdsvis Bernardo Silva og Jack Grealish.

Det kan tenkes at Guardiola tenker på å hvile noen av sine nøkkelspillere. For allerede på onsdag, 17. mai, venter det viktige returoppgjøret mot Real Madrid i mesterligaen. Da står det om finaleplass i mesterligaen.

Men det ble seier mot Everton selv uten målscorerne på tampen. Seieren er også Citys 500. i Premier League. Bare Manchester United (723), Arsenal (644), Chelsea (629), Liverpool (627) og Tottenham (519) har flere, skriver NTB.