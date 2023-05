Haalands jakt på mystiske Dixie Dean: – Vil huskes for alltid

Tirsdag kveld, når Manchester City spiller den første av to semifinaler mot Real Madrid i Mesterligaen, kan Norges største fotballstjerne ta enda et skritt nærmere det som lenge har vært sett på som en umulig bragd.

Rekorden til Dixie Dean har nemlig stått uberørt i 95 år.

Han har en statue utenfor Evertons hjemmebane Goodison Park og et hotell oppkalt etter seg. Navnet hans kunne tilhørt en banditt fra ville vesten. I historiebøkene er han – for mange – uslåelig.

Det vil si, frem til nå.

Vi har hørt om rekordene Erling Haaland har knust. Han har scoret 35 ligamål på én sesong, men det er bare mest i Premier League, som begynte i 1992. Englands øverste liga startet opp i 1888.

Ser man på alle turneringer, slo Haaland nylig Tom Waring, som traff nettet 50 ganger for Aston Villa i 1930-31.

Men hver gang slike milepæler nevnes, er det én mann som troner øverst.

– Haaland er utrolig. Det føles som at han kommer til å slå alle rekorder, sa TV-eksperten Micah Richards i februar, ifølge BBC.

Så la han til….

– Men Deans 63 mål er vel umulig selv for ham.

PÅ JAKT: Erling Braut Haaland knuser stadig rekorder, men én rekord virker uoppnåelig. Eller? Foto: Reuters

William Ralph «Dixie» Dean har én rekord Haaland ikke slår. I 1927-28 scoret han 60 ligamål for Everton. Ingen andre har scoret mer enn 49 i Englands øverste divisjon. Skal Haaland nå 60, trenger han 25 mål på sine siste fem ligakamper.

Men Dean scoret bare tre mål til i FA-cupen den sesongen. Det betyr at rekorden for flest mål i alle klubbturneringer på én sesong er 63. Andre har scoret mer i andre land – Lionel Messi, Gerd Müller – men ikke i England.

Haaland har 51 mål. Han har maks ni kamper igjen.

Kan han klare det? Er han i rute?

Dette er Haalands jakt på Dixie Dean.

Oktober

Vi følger to tidslinjer samtidig. Den ene begynner våren 1927, når Dean styrter ut av startblokkene ved å score i ni kamper på rad.

Den andre begynner våren 2022, når Haaland leverer nesten like bra. Dette er stillingen i alle turneringer etter at de to har spilt mot Manchester United i oktober.

Erling Haaland: 10 kamper, 17 mål

Dixie Dean: 9 kamper, 17 mål

Haaland scorer hattrick mot United. Han blir hyllet.

– Han er den beste spissen jeg har møtt. Det var ingen flaks involvert i målene. To eller tre av dem fløy forbi meg som kanonkuler, sier keeperen til United, ifølge TalkSport.

Men sitatet tilhører Lance Richardson, som voktet buret for de røde djevlene i 1927. Han har nettopp spilt mot Everton – og Dixie Dean har scoret fem.

RÅSTERK: Dixie Dean var mildt sagt en håndfull for forsvarerne. Her gir han Blackburn hodebry en januardag i 1930. Foto: Shutterstock editorial

Dean var 20 år da han tok fatt på sesongen. Han vokste opp på Merseyside og slo gjennom for Tranmere Rovers, før han skrev under for sitt kjære Everton. Da han scoret syv mål i en kamp for reservene, ble han satt opp på A-laget.

– Han var et fenomen som målscorer, sier James Corbett til NRK.

Corbett heier på Everton og står bak boken «Faith of our Families: Everton FC: An Oral History 1878-2018». Gamle historier forteller om hvordan Dean ble så god. Som ung var han montør på en jernbane, hvor det krydde av rotter. Han pleide å sparke dem inn i veggene, som er grunnen til at han skjøt så godt med begge bein.

Deans store styrke var hodespillet. Han var 178 centimeter – Haaland er 194 – men ga stoppere bank i lufta. Evertons styreleder på den tiden, Will Cuff, sier i Corbetts bok at Dean kunne plassere ballen bedre med hodet enn mange spillere klarte med beina.

– Han var det beste eksempelet på en klassisk engelsk spiss, sier Rob Sawyer til NRK.

Han er fotballhistoriker og hadde en oldefar, Bill, som var direktør i Everton på den tiden. Ifølge Sawyer pleide fansen å rope: «Gi ballen til Dixie!».

– Han hadde en egen evne til å se hvor ballen ville havne og justere kroppen deretter. Og så, med sine utrolige nakkemuskler, styrte han den dit han ville, sier Sawyer.

Hva mente Dean selv var hemmeligheten?

– Det var ikke det at jeg kunne hoppe høyere enn dem. Det handlet om å gå opp på riktig tidspunkt.

Våren 1927 var ikke Dean bare motivert av å føre Everton til en første ligatittel siden 1915. Sesongen før hadde George Camsell scoret 59 ligamål for Middlesbrough på nivå to. Det var ny rekord i Englands profesjonelle divisjoner, og en gulrot for andre spisser.

Nå hadde Dean selv en rekord å jakte.

Desember

I 2022 er stjernene i Qatar. Haaland hviler. I 1927 finnes ikke VM, så Dean lader opp til en jul som inkluderer tre kamper på fire dager.

Erling Haaland: 17 kamper, 23 mål

Dixie Dean: 15 kamper, 27 mål

Dean har fulgt opp bragden mot United med hattrick mot Portsmouth og Leicester. Men vent litt. Hvor vanskelig var det egentlig å score mot disse lagene?

Enkelte fnyser av rekordene fra før krigen. Tempoet var lavt. Nivået var svakt. Spillerne var ikke særlig proffe. Slik lyder i hvert fall argumentet.

Det er kontraster mellom da og nå. Haaland spiser oksehjerte og drikker filtrert vann. Dean ladet opp til kamper med et glass sherry og to råe egg. Han var med i en reklame for sigaretter. Han bodde like ved Goodison Park, hvor han ofte stakk inn på puben The Winslow. Ifølge Sawyer finnes det historier hvor Dean blir full kvelden før kamp og nærmest må bæres hjem.

– Og så, neste dag, scorer han hattrick, sier Sawyer.

Haaland bruker avanserte treningsmetoder. I et TV-klipp fra 1933 viser Dean en av øvelsene som gir ham så kjappe føtter: Med shortsen trukket godt opp over navlen står han på banen – og hopper tau.

Sawyer nevner én faktor som var viktig: En endring i offsideregelen. Før måtte en spiller ha tre mann mellom seg og motstanderens mål for å være onside. I 1925 ble dette endret til to spillere, noe forsvar over hele landet brukte tid på å vende seg til.

Corbett mener imidlertid at Deans prestasjoner fortjener mer respekt uansett.

– Jeg syntes ikke det er riktig å avfeie det spillerne gjorde før krigen, bare fordi forsvarsspillet liksom ikke var like bra, sier han.

POSTER BOY: Dean beundres fremdeles, som her på en vegg på Goodison Park. Foto: Reuters

Han minner om at utstyret var verre før. Ballen var en blytung lærkule som var vanskelig å kontrollere. Sjekker man bilder og TV-klipp, sier Corbett, ser man at de spiller i gjørmebad i store deler av sesongen, mens dagens stjerner danser rundt på gresstepper.

Dessuten bruker Haaland lette fotballsko, sier Corbett, og legger til:

– Jeg har sett et par av Deans sko. Det var av den typen arbeidere bruker på byggeplasser.

Sawyer er enig. Han minner om at Dean bøttet inn mål selv lenge etter at offsideregelen ble endret. Dessuten la dommerne listen betydelig høyere da enn de gjør nå.

– Forsvarsspillet var brutalt. Om du var spiss, fikk du spark mot anklene kampen ut, sier Sawyer, og legger til at Dean måtte operere små bein ut av anklene senere i karrieren.

En historie, som bare muligens er sann, viser brutaliteten Sawyer snakker om. Da Dean spilte for Tranmeres reserver mot Rochdale, skal han ha blitt sparket i skrittet av forsvareren Davy Parkes. Så stor var smerten at Dean ble bevisstløs og båret av banen. Han mistet en testikkel.

Mange år senere var Dean i en pub da han ble servert en gratis øl. Da han spurte hvem som hadde spandert, pekte bartenderen på en mann på andre siden av lokalet. Etter litt kjente Dean ham igjen: Det var Davy Parkes. Slåsskampen var uunngåelig.

– De tok ham til sykehuset. Så nå er vi skuls! sa Dean til BBC ifølge Daily Mail.

Mars

Dean og Haaland har spilt nesten like mange kamper. Men Haaland har ofte blitt byttet ut for å spare krefter. I 1927-28 fantes ikke bytter, så Dean har spilt mer.

Erling Haaland: 32 kamper, 33 mål

Dixie Dean: 30 kamper, 46 mål

Februar har vært tung for Haaland. I én periode scoret han ett mål på fem kamper. Dean har herjet, spesielt mot byrivalen Liverpool, som han elsket å møte. Før kampene pleide han å sende keeperen Elisha Scott en flaske aspirin og en melding som sa, «Få deg litt søvn i natt, for i morgen kommer jeg etter deg – Bill Dean».

I februar 1928 scoret Dean tre mål på Anfield foran The Kop, tribunen hvor de mest lidenskapelige supporterne sitter. Dean pleide å feire scoringer ved å bukke foran dem som en tyrefekter.

– Ingenting kunne måle seg med å stilne The Kop. Når du scoret der, ble hele tribunen stille, utenom et par velvalgte gloser som kom din vei!

Men i mars snur lykken for Haaland. I denne sammenligningen har han fordelen av å spille i ligacupen og mesterligaen, to turneringer som ikke fantes da Dean var aktiv. Snart scorer Haaland fem mål mot Leipzig og tre mot Burnley.

HIGH FIVE: Haaland scoret fem mål mot RB Leipzig. Foto: AP

Haaland spiller også for et superlag i Manchester City. I 1927-28 slåss Everton om tittelen, men sesongen før har de nesten rykket ned.

– Laget var ikke fantastisk. De hadde to vinger som slo gode innlegg, men ellers var det middelmådig. Uten Dean hadde de nok havnet midt på tabellen, i beste fall. Han løftet laget til et helt annet nivå, sier Sawyer.

Nå får Dean en sjelden måltørke: Tre kamper uten mål. Med ni runder igjen trenger han 17 mål for å slå Camsell.

– Folk trodde ikke at han kom til å ta rekorden, sier Sawyer.

Heldigvis var ikke Dean fremmed for et comeback. I 1926 hadde han havnet i en ulykke da han kjørte motorsykkel i Wales. Han fikk brudd på kraniet og kjeven, og brakk et kinnbein. Legene fryktet at han skulle dø.

Han kom seg, men sykehuset skrev: «Denne mannen vil ikke kunne spille fotball igjen».

Men Dean overrasket legene. Da han var blitt bedre, hjalp han med å frakte kropper inn og ut av likhuset. En dag hang han fra greinene til et epletre for å samle frukt til de andre pasientene. En lege så det og sa, «Om du kan gjøre det, så kan du trene med Everton».

Snart var Dean tilbake på banen. Han scoret umiddelbart med hodet. En myte spredde seg om at legene hadde lagt inn en metallplate i pannen. Hvordan kunne han ellers heade så hardt?

Nå jaktet Dean altså på Camsell. Men det at han var i live, var en seier i seg selv.

Mai

Dean og Haaland har storspilt i april. Begge har rekordene i sikte. Men Dean har et problem: Han er skadet.

Erling Haaland: 43 kamper, 50 mål

Dixie Dean: 40 kamper, 60 mål

(Dean i ligaen: 37 kamper, 57 mål)

Dean avsluttet tørken ved å score i seks strake kamper. Så dro Everton til Burnley, hvor Dean scoret fire. Han må fortsatt ha hattrick i siste kamp for å nå 60, mot Arsenal på Goodison Park. Men Dean sliter med en muskelskade.

Selv om Everton nå har sikret seg tittelen, betyr rekorden mye. Både fans av Everton og nøytrale har fulgt jakten på Camsell. I syv dager er Evertons trener Harry Cooke hjemme hos Dean for å pleie skaden. På den store dagen blir Dean klar. Arsenal er fast bestemt på å stoppe ham.

Solen skinner. Nesten 50.000 slåss seg i praksis gjennom dørene for å få plass. Aviser har skrevet side etter side om Dean. Siden kampene ikke går på TV, må man ha billett for å se spetakkelet. Alle har lyst til å være der når – om – han scorer mål nummer 60.

– Rekorden var enormt viktig, sier Corbett.

Dean scorer tidlig og følger opp med en straffe før pause. Men Arsenal er seige. Historikeren Thomas Keates skriver at med få minutter igjen av kampen, har flere fans mistet troen på at det tredje målet skal komme.

Men så slås en ball inn i feltet til Dean, som stiger til værs og header inn hattricket. Goodison eksploderer. Fans stormer banen. Kampen blir stoppet i lang tid.

– Tro oss, vi har aldri hørt en så lang periode med tordnende applaus stige opp til himmelen som da Dixie slo rekorden, skriver Keates, ifølge Evertons hjemmeside.

Dean jubler. Hele Goodison feirer med ham.

– Vi prøvde å stoppe ham, sier Arsenals Joe Hulme senere, ifølge The Arsenal History.

– Men det var lettere sagt enn gjort.

Juni

Dean har spilt ferdig sin sesong. Haaland holder fortsatt på.

Erling Haaland: 44 kamper, 51 mål

Dixie Dean: 41 kamper, 63 mål

(Dean i ligaen: 38 kamper, 60 mål)

FOREVIGET: Dean døde i 1980, men er foreviget i statueform. Foto: Reuters

Dean skulle oppnå flere ting. Som kaptein førte han Everton til topps i FA-cupen i 1933. Han var den første som scoret 37 hattrick, og endte opp med 383 mål på 433 kamper for Everton.

– Han var den mest berømte fotballspilleren i England. Everton dro på turnéer etter sesongene, og folk over hele Europa kom for å se ham, sier Corbett.

Dean drev senere puben The Dublin Packet, i Chester, før han ble syk og måtte amputere høyre bein. Han døde av hjertestans i 1980, idet han så Everton mot Liverpool på Goodison Park. Bill Shankly, den legendariske treneren til Liverpool, kalte ham den beste spissen som noen gang vil leve.

– Han hører hjemme blant de aller største, som Beethoven, Shakespeare og Rembrandt, sa Shankly.

Det er de 60 ligamålene Dean huskes best for. Statuen utenfor Goodison Park viser Dean idet han løper ut på gresset med en ball i armen før kampen mot Arsenal.

Selv ble Dean spurt om han trodde noen vil slå rekorden på 60 ligamål.

– Jeg tror det. Men det er bare én mann som kan gjøre det. Det er fyren som kan gå på vannet. Jeg tror han er den eneste.

Men rekorden på 63 mål kan Haaland slå. Gjør han det, vil også han huskes for alltid.

Kilder: BBC, Daily Mail, Everton FC, Faith of our Families: Everton FC: An Oral History 1978-2018 (av James Corbett), FBref, Footballsite, National Football Museum, TalkSport, The Arsenal History, The Guardian, ToffeeWeb, YouTube.