Ronaldos helomvending fra City til United: – En av de sykeste dagene i fotballhistorien

For den fotballinteresserte handlet nok mye om Manchester City og Ronaldo rundt både frokost- og lunsjbordet. Men utover ettermiddagen ble det tydeligere og tydeligere at det ikke lenger handlet om de lyseblå.

På noen få timer gikk ryktene fra at City var detaljer unna enighet, til at de røde djevlene plutselig ledet kampen om 36-åringen.

Foto: Skjermdump fra Twitter. 27.08.21, kl. 19.42.

Og derfra og ut virket det ikke som United hadde noe tid å miste.

Kontaktet United etter uenighet med City

Den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano hadde en livesending i det enigheten mellom Manchester United og Juventus ble offentliggjort.

«OVERGANGSGURU»: Italienske Fabrizio Romano er en anerkjent overgangsjournalist.

Ifølge Romano skal forhandlingene med City ha strandet fordi de lyseblå ikke var villige til å betale en overgangssum for en spiller som fyller 37 år i februar. De var heller aldri enige om personlige betingelser med Ronaldo. Forhandlingene varte helt til fredag morgen.

– City ville ha Ronaldo på sine betingelser. Men hverken Juventus eller Ronaldo var enige i de betingelsene, sa Romano.

Derfor tok Ronaldos agent, Jorge Mendes kontakt med United sent torsdag kveld. Gjennom natten skal klubben ha forberedt en overgang og personlige betingelser for den portugisiske superstjernen.

– I løpet av kvelden snakket Ronaldo med (Bruno) Fernandes. Bruno ringte og prøvde. Alex Ferguson ringte også, sier Romano.

– De presset på for å få ham til United.

Hans tidligere lagkamerat i Manchester United, Rio Ferdinand, bekrefter at han også tok kontakt med Ronaldo da ryktene om Manchester City stod på.

– Jeg ringte han med en gang og sa «hva skjer»? Fortell meg at du lyver​​​​​, sier Ferdinand.

Ifølge overgangsjournalisten Romano strekker kontrakten seg over to år, og de personlige betingelsene skal være i orden. The Guardian melder også om en like lang kontrakt.

Supporterne jubler

Nyheten om at Juventus ble enige med United – og at Ronaldo ikke skal kle seg i lyseblått – er noe som gleder både fans og tidligere spillere.

– Det er vel en våt drøm for alle som elsker United. Alle har ønsket at man en eller annen gang skal få se han tilbake i United, sier Ronny Johnsen til NRK.

PÅ LAG: Johnsen spilte på United sammen med Solskjær. Foto: Reuters File Photo / Reuters

– Det skjedde rimelig fort da det først skjedde. Han hadde en fantastisk karriere da han var der, og han vet at alle i klubben og fansen elsker ham. Jeg hadde følelsen for at det kunne skjedd.

Daglig leder i den norske supporterklubben Bernt Hjørnevik beskriver dagen som surrealistisk. Alt fra ryktene om City-overgangen, til hvor kort tid det tok fra United-ryktene fikk bein å gå på til overgangen var et faktum.

– Jeg tipper det har vært en del telefoner. Jeg tipper Ferguson har vært rimelig aktiv tidligere i dag. Ikke minst skal det bli spennende å høre hva Ronaldo selv sier om de siste dagene, sier Hjørnevik til NRK.

– Det har skjedd med lynets hastighet. Uansett hva som skjer de siste dagene i overgangsvinduet i engelsk fotball, er dette den desidert største bomben i dette overgangsvinduet og X antall vinduer tilbake. Jeg kan ikke huske at det er kommet en så stor overraskelse så fort.

Det er en følelse han deler med den italienske «overgangsguruen»:

– Det har vært en av de sykeste dagene i fotballhistorien, sier Romano.