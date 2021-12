Røiseland vurderte å droppe seiersløpet: – Jeg har ligget i senga siden jeg kom

Røiseland har vært plaget med magen under oppholdet i Hochfilzen, og gikk derfor ikke stafetten.

Men på søndag var hun tilbake på startstreken og gikk like så greit inn til seier.

– Det er overskudd. Jeg har ligget i senga siden jeg kom hit, bortsett fra på sprinten og i dag. Det har sikkert vært smart, sier Røiseland, som tok sin ellevte individuelle seier i verdenscupen.

Favoritten Hanna Sola ledet med hele 50 sekunder på Røiseland etter sprinten og skulle i utgangspunktet ha full kontroll søndag.

Men etter siste skyting gikk Røiseland ut 11,3 sekunder bak hviterusseren. Hun nærmet seg på den siste runden, og i siste bakke tok hun seg forbi og kom seg først i mål, fire sekunder foran Sola.

– Jeg trodde kanskje ikke at jeg hadde kreftene, men jeg visste at jeg hadde Elvira (Öberg) bak meg, så jeg måtte bare gå.

– Og så har jeg et så fantastisk støtteapparat som heier på meg. Jeg tror til og med at Ole Einar (Bjørndalen) fra Kina heiet på meg. Alle sa at jeg kunne klare det, og da ble jeg så motivert. Og så gikk det, stråler hun.

SLAPP JUBELEN LØS: Marte Olsbu Røiseland var strålende fornøyd med at hun stilte til start på søndagens jaktstart. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Vurderte å stå over

At hun tvilte på kreftene er kanskje ikke så rart når hun bare noen timer i forkant fremdeles ikke hadde bestemt seg for om hun skulle gå dagens løp eller ikke.

– Jeg var veldig usikker på om jeg skulle starte i dag. Jeg hadde veldig lyst, men trenerne var veldig klare på at du går ikke hvis du blir dårligere. Men jeg kjente meg litt bedre og bestemte meg for å gå, forteller Røiseland fornøyd etter seieren.

– Nå føler jeg meg bra, men sesongen er lang og det viktigste for meg er i februar (OL). Man vil ikke risikere noen ting hvis man ikke har fått fylt opp lagrene skikkelig eller fått nok søvn. Men jeg sov godt i natt og har spist ganske bra. Da fant jeg ut sammen med legen at jeg kunne starte i dag, utdyper hun.

Landslagstrener Sverre Huber Kaas har tidligere denne helga fortalt NRK at Frolands-jenta har vært preget av magetrøbbelet. Derfor gjorde det godt med en lørdag i hotellsenga med skiskyting på TV.

– Det begynner å komme seg. Nå spiser jeg egentlig ganske normalt, i går ble det faktisk litt pasta, så det er jeg fornøyd med, smiler Røiseland som har levd på kokte poteter og kokt kjøtt den siste uka.

Tandrevold strålte

Ingrid Landmark Tandrevold var 2.37 minutter bak teten ved start og gikk et imponerende løp. Hun ble nummer 15, 1.46 minutter bak Røiseland.

Etter løpet var hun strålende fornøyd med egen prestasjon, men gremmet seg fremdeles litt over at hun hadde startnummer 53 på brystet.

IMPONERT: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Kevin Voigt / VOIGT

– Hvis du starter veldig langt bak har du jo alle muligheter til å klatre mange plasser. Marte kunne ikke klarte så mange plasser som jeg kunne. Men jeg skulle jo gjerne startet litt lenger fram, sier Tandrevold med et stort smil og skryter av søndagens vinner:

– Marte har en helt egen evne til å kneppe opp når det er konkurranse og det er kvinne mot kvinne. Jeg fikk selvfølgelig ikke med meg noen ting, jeg var vel på standplass når hun gikk i mål, men jeg må hjem å se det i reprise for jeg hørte det var et rotterace.

Tiril Eckhoff lå lenge godt an, men sprakk på siste skyting og noterte seg for tre bom. Til sammen ble det seks strafferunder. Hun endte til slutt på 16.-plass.

Karoline Knotten endte på 39.-plass, mens Emilie Kalkenberg ble nummer 47.