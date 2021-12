Norge gikk seg opp i ledelsen etter en strålende tredjeetappe av Johannes Thingnes Bø. Stryningen hentet inn Sverige og ga Vetle Sjåstad Christiansen 50 sekunders forsprang ut på sisterunden.

Christiansen måtte imidlertid bruke ett ekstraskudd på sin liggende skyting og skapte ny spenning i stafetten da Frankrikes Quentin Fillon Maillet skjøt fullt hus.

Det ble også et ekstraskudd på stående for Vetle Sjåstad Christiansen, mens franskmannen krympet ledelsen ytterligere til 14 sekunder etter fantastisk stående skyting.

Dermed ble det plutselig spenning ut på den sisterunden.

Da fikk Sjåstad Christiansen bruk for et råd fra lagkamerat Tarjei Bø. I oppvarmingsområdet før sisteetappen ga Bø beskjed om at ankermannen burde gå knallhardt i første del av løypa.

SKRYTER: Vetle Sjåstad Christiansen Foto: JOE KLAMAR / AFP

Og det gjorde Sjåstad Christiansen som økte med fire sekunder til Fillon Maillet og avgjorde stafetten.

– Når Tarjei gir meg den beskjeden er jeg veldig bevisst på det på sisterunden når Quentin (Fillon Maillet) er såpass nærme som han er. Man vet aldri hva han finner på. Plutselig har han en superdag og tar inn 10 sekunder på 500 meter, forteller Sjåstad Christiansen.

– Da åpner jeg ganske tøft. Han får en del negative tilbakemeldinger fra sekundanten og kanskje det er en av grunnene til at han gir seg ganske lett på sisterunden, forklarer han videre.

Det norske laget vinner stafetten Du trenger javascript for å se video.

– Kan være forskjellen på gull og sølv

De norske gutta er veldig bevisste på å gi hverandre gode og ærlige tilbakemeldinger under en stafett. Det mener de er grunnen til at Norge er så sterke på stafett selv om de individuelle resultatene ikke er helt på topp.

GA BESKJED: Tarjei Bø. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Jeg føler vi har et ekstra gir når det kommer til stafett og hvordan vi løser det på. Vi er veldig åpne og gir veldig ærlige og kontinuerlige tilbakemeldinger til hverandre, forteller søndagens ankermann.

– Hvor avgjørende er det?

– Det er ikke snakk om så mye før vi går ut tilnærmet likt etter siste skyting i dag. Så i stedet for at jeg starter rolig og lar han komme opp i ryggen min, har Tarjei gitt meg beskjed om å gå hardt i starten. Slike ting kan være forskjellen på gull og sølv.

Christiansen fortsatte og øke og til slutt vant Norge med 21 sekunder ned til Frankrike. Russland tok tredjeplassen.

Leverte fantometappe

Johannes Thingnes Bø har slitt denne helga i Hochfilzen og har slitt med å forklare hva den svake formen skyldes. Men på søndag løsnet det for stryningen som leverte en prikkfri tredjeetappe.

– Det som har vært litt spesielt så langt i sesongen er at annethvert renn har vært bra, og annethvert har vært helt natta. Men nå begynner det å sitte litt bedre, jeg restituerer bedre og jeg er mer opplagt. Kroppen har begynt å venne seg til det slitet her og da er det lettere å ta seg ut i neste renn, forklarer fjorårets sammenlagtvinner av verdenscupen.

– Hva betyr det for selvtilliten?

– Det betydde masse. I dag gjør jeg det jeg har planlagt og klarer å skape luke. Det er jobben til en tredjeetappe. Godt fornøyd med dagen og god forberedelse til neste uke i Frankrike.