– Jeg har jobba så sinnssykt lenge for dette her og stått over mange kjipe løp i år. Jeg har fått mange kommentarer på det, da smaker ekstra godt å lykkes, gliste Røiseland.

Dagens gullvinner sendt dermed et stikk til NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid. For før jul bestemme Røiseland seg for å stå over renn, for å være best mulig forberedt til VM. Det valget kalte NRKs skiskytterekspert for defensivt.

– Jeg syntes det er defensivt, for Marte har kanskje tidenes mulighet hvis hun hadde gått de tre individuelle rennene her før jul. Det er noe med å gripe den sjansen når man har den. Hun kan kanskje få sjansen igjen, men hun har den definitivt i år, sa Skjelbreid før jul.

Gull eller ikke gull? Du trenger javascript for å se video.

– Det har kommet noen tårer

29-åringen fra Froland har aldri vært på pallen individuelt i VM og har mange fjerdeplasser bak seg.

– Det er noe eget å vinne sammen, men et VM-gull individuelt har jeg vært så langt unna. Det har jeg drømt om hele veien.

Med startnummer 16 ble det lenge å vente for å se om noen bak kunne ta fra henne det første individuelle gullet.

– Dette har vært en forferdelig opplevelse, ler Røiseland

Mannen Sverre Olsbu Røiseland var tydelig rørt etter at gullet var et faktum.

– Ubeskrivelig. Jeg vet hvor mye ho har jobbet for dette og prioritert knallhardt. Siden Anterselva fikk VM har dette vært hovedmålet og favorittplassen. Nei, jeg er egentlig litt tom for ord nå, sier Røiseland.

– Det har kommet noen tårer i dag ja.

Røiseland inn mot mål Du trenger javascript for å se video.

Da mange av de store favorittene kollapset på skytebanen, holdt 29-åringen fra Froland hodet kaldt.

Det ble med en strafferunde på stående og lenge var Røiseland i teten.

Men da amerikanske Susan Dunklee skjøt to fulle hus så det ut som hun kunne snyte Røiseland for gullet.

Dunklee inn mot mål Du trenger javascript for å se video.

Amerikaner stivna fullstendig

Den amerikanske veteranen gikk ut med en god ledelse på Røiseland etter andre skyting. På passeringspunktet et par kilometer i mål hun hele 12 sekunds forsprang.

Men den aller siste kilometeren sprakk den amerikanske veteranen fullstendig mistet hele forspranget.

– Det er jo kanskje fælt å heie på at andre skal stivne, men det var utrulig godt å se at hun gikk inn bak meg.