Det norske landslaget i skiskyting har hatt en usedvanlig god sesongstart både på herre- og damesiden. På plass i Annecy er de klare for den siste verdenscuprunden i 2019, men den antatt beste norske kvinnelige skiskytteren er ikke på plass.

Marte Olsbu Røiseland (29) har nemlig bestemt seg for å droppe de tre individuelle rennene i Frankrike for å ha en lengre treningsperiode hjemme, og spare krefter inn mot verdensmesterskapet i Anterselva i februar.

Det reagerer NRKs skiskytterekspert og tidligere verdenscupvinner Liv Grete Skjelbreid sterkt på.

– Hun kaster bort en kjempesjanse til å vinne begge deler, noe jeg tror hun kunne klart. Hun hadde kommet til VM som favoritt selv om hun hadde gått for sammenlagtseieren i verdenscupen, sier Skjelbreid.

LITT KANT UT: Marte Olsbu Røiseland har vært lynrask i sporet i vinter, men har hatt litt kant ut på standplass. Likevel er hun nummer fire i verdenscupsammendraget. Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÅN

– Tidenes mulighet

Det har kun skjedd to ganger siden årtusenskiftet at en norsk kvinne har vunnet verdenscupen i skiskyting sammenlagt: Liv Grete Skjelbreid i 2003/2004-sesongen og Tora Berger i 2012/2013. Derfor mener Skjelbreid Norge burde gå hardt inn for å ta hjem sammenlagtseieren når Olsbu Røiseland er i så god form som hun er akkurat nå.

– Jeg synes det er defensivt, for Marte har kanskje tidenes mulighet hvis hun hadde gått de tre individuelle rennene her før jul. Det er noe med å gripe den sjansen når man har den. Hun kan kanskje få den igjen, men hun har den definitivt i år.

Med det mener Skjelbreid at andre sammenlagtfavoritter som Lisa Vittozzi og Kaisa Mäkäräinen har åpnet sesongen svakt. Og selv om Olsbu Røiseland har hatt noen flere bomskudd enn hun pleier på standplass, har hun hatt raskest langrennstid i nesten samtlige renn hun har stilt opp i.

Olsbu Røiseland har hørt kritikken fra NRKs ekspert, og svarer følgende i en tekstmelding:

– Dette er en del av en langsiktig plan som ble bestemt for lenge siden. I år trenger jeg en litt lengre treningsperiode for å stå sesongen helt ut og være best mulig forberedt til VM. Det var selvfølgelig tøft å reise hjem nå etter en god sesongstart, men av og til må man gjøre noen tøffe prioriteringer for å lykkes!

– Bør klare det hvis konkurrentene klarer det

29-åringen fra Froland er nummer fire i sammendraget før sprinten i Annecy, men Skjelbreid tror ikke det er mye som skal til før hun hadde tatt igjen ledelsen til italienske Dorothea Wierer.

– Hvis Wierer går et dårlig renn, så er hun plutselig helt i rygg. Sesongen er lang, så jeg hadde ikke gitt opp nå. Wierer går absolutt alt, og hun satser selvfølgelig også mot VM på hjemmebane. Hvis konkurrentene klarer det, så skal jo vi klare det.

PRIORITERER VM: Sverre Waaler Kaas mener det er riktig å gå all-in for VM-gull. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Kvinnelagets trener Sverre Waaler Kaas forstår hvor kritikken kommer fra, men støtter likevel sin løpers valg om å ta tidlig «juleferie».

– Vi kan jo si at: «Det skal vi prøve ut». Men hvis vi sitter her etter sesongen og ikke har tatt medalje i VM og ikke har klart verdenscupen, så mener vi at vi ikke har gått all-in for noen ting. Hun har flere sesonger fremover der hun kan ha fullt fokus på verdenscupen. Men i år i Anterselva, der trives hun veldig godt og ønsker å lykkes. Ved å stå over her og heller trene hjemme har hun gjort alt hun kan for å prøve å ta det gullet i Anterselva, sier Waaler Kaas.

Han forteller at Olsbu Røiseland i stedet skal gå et showrenn på fotballstadion til den tyske Bundesliga-klubben Schalke i romjula. Det samme skal mange av de største skiskytterstjernene i Europa, og det hele blir en slags hyllest til Laura Dahlmeier som la opp etter forrige sesong.

Flere nordmenn kan hevde seg

FORMSTERKE: Ingrid Landmark Tandrevold (t.v.) og Tiril Eckhoff har begge åpnet sesongen sterkt, og i Hochfilzen var de nummer én og tre på jaktstarten. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

At Olsbu Røiseland har gitt opp verdenscupen sammenlagt betyr at det er desto større sjanser for lagvenninnene hennes å hevde seg i sammendraget. Etter en strålende sesongåpning er Ingrid Landmark Tandrevold beste norske kvinne i verdenscupen, og 23-åringen ligger nå på andreplass. Tiril Eckhoff befinner seg på 7. plass, og Skjelbreid mener begge disse kan hevde seg i kampen om den gule trøya.

– Jeg håper virkelig at vi får se de to jentene bite tennene sammen og kjempe. Ikke bare tenke VM, men også verdenscupen sammenlagt, sier hun.

Men Tandrevold forteller at hun ikke tenker spesielt mye på den gule sammenlagttrøya.

– Jeg kan ikke skryte på meg å ha vært stabiliteten selv opp gjennom, så det er ikke et mål jeg har satt meg det. Men selvfølgelig er det kjempegøy å være med oppi der, og jeg vil jo fortsette å gå gode skirenn.