– Dette er rett og slett fullstendig sprekk. Dessverre. Tiril som har vært så solid. Hun får altså seks strafferunder, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith

– Det er brutalt, sier NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

På en dag der Marte Olsbu Røiseland tok sitt første individuelle VM-gull trodde ekspertene knapt det de så av Eckhoff på VM-stadion i Anterselva. Verdenscupleder Tiril Eckhoff var på forhånd kanskje den største gullfavoritten, i stedet ble VM-løpet et mareritt.

– Det var bare total kollaps. Det er dritkjipt når jeg er i god form, sier Eckhoff selv til NRK.

Her bommer hun fire ganger på siste skyting:

Tiril Eckhoff fikk en blytung dag i VM med to bom på både liggende og stående skyting på sprinten, der hun på forhånd var en stor favoritt. Du trenger javascript for å se video. Tiril Eckhoff fikk en blytung dag i VM med to bom på både liggende og stående skyting på sprinten, der hun på forhånd var en stor favoritt.

– Blir det jaktstart?

29-åringen bommet hele seks ganger til sammen (to på liggende og fire på stående) og fikk hele den første VM-helgen ødelagt.

– Jeg tror kanskje ikke jeg kommer med på jaktstarten... gjør jeg det?, spurte hun i intervjuet med NRK etter målgang.

En rask sjekk viste at hun, selv med seks bom, vil klare å karre seg inn blandt de 60 beste som får gå søndagens jaktsart. Dessverre, ifølge henne selv.

– Jeg hadde nesten håpet at jeg ikke hadde kommet med. For dette er så dårlig at det er bedre å lade opp til normalen og fellesstarten, sier Eckhoff som forklarer sprekken slik:

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Det er nok nerver, men på stående er jeg til stede, men blir litt sein (på avtrekkeren, journ.anm.).

Og det skjedde altså med hun som har vunnet to av fem sprintrenn denne sesongen. Og selv om hun får gå jaktstarten er hun allerede før start sjanseløs på medalje.

I motsetning til lagvenninne Marte Olsbu Røiseland som på dagen der Eckhoff kollapset tok sitt aller første individuelle VM-gull.

– Heldigvis er det bare idrett. Det er ingen som har blitt skutt eller fått kreft eller noe sånt noe, så jeg får bare være glad på Marte sine vegne og kaste dette her i søppelbøtta, rett og slett, sier Eckhoff.

Tiril Eckhoff i flott omgivelser i VM-løypa. Like fint var det ikke på standplass. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Merkelig

Like ille gikk det med Fossum-venninne Ingrid Landmark Tandrevold. Hun lå så godt an etter første skyting, men på den andre valgte hun å stille seg på den vindutsatte skive 16 og bommet fire ganger.

Det reagerte NRK-ekspert Ola Lunde på.

– Merkelig, sier han om valget.

Men det hadde 23-åringen gjort igjen.

– Jeg synes det har gått greit å skyte i vinden her, men inngangen til standplass er tøff og da får jeg litt lengre tid til å puste når jeg går til skive 16, i stedet for å still meg på skive 30. Så det hadde jeg gjort igjen.

Tandrevold hadde ingen god opplevelse på innskyting der hun tydelig ble frustrert og stresset fordi hun fikk dårlig tid på den liggende skytingen. Slik denne videoen viser:

Ingrid Landmark Tandrevold var tydelig frustrert under innskytingen. 23-åringen mente hun fikk for dårlig tid. – Jeg blir så stressa, sa hun oppgitt til trener Patrick Oberegger. Du trenger javascript for å se video. Ingrid Landmark Tandrevold var tydelig frustrert under innskytingen. 23-åringen mente hun fikk for dårlig tid. – Jeg blir så stressa, sa hun oppgitt til trener Patrick Oberegger.

Men heller ikke det mente hun påvirket den dårlige skytingen i rennet - som tross alt kom på stående.

– Liggende var jo bra. Jeg tror jeg heller blir satt litt ut av vinden og litt av at jeg er tregere på avtrekkeren her i høyden.

– Nå er jeg kjempeglad på Martes vegne, kjempelei meg på Tirils vegne og kjempeskuffa på egne vegne. Vi er to stykker som er helt på bånn i dag.

Se sendingen videre:

Se sendingen fra kvinnenes VM-sprint. Du trenger javascript for å se video. Se sendingen fra kvinnenes VM-sprint.