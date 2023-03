Rister på hovudet av svensk avgjerd: – Redd ho bryt seg sjølv ned

– Ho er så ung at det hadde vore betre å avslutte no og kvile for å bli frisk og rask til neste sesong, seier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Ho har nettopp sett den svenske stjerna Elvira Öberg vere ein skugge av seg sjølv i Östersund.

Heilt sidan Öberg vart sjuk under VM har den svenske profilen ikkje vore til å kjenne igjen.

Resultatrekkja 63, 20 og 27 individuelt vitnar om ein svensk totalkollaps. Søndag var ho over tre minutt bak vinnaren Dorothea Wierer.

Før VM hadde ho tre pallplassar og tre individuelle sigrar og var med heilt i toppen av verdscupsamandraget.

REDD: Synnøve Solemdal tenkjer på framtida til Sverige si store stjerne.

– Ho bør avslutte sesongen, meiner Solemdal.

– Ein ser at ho ikkje er i form og når ho har vore så mykje sjuk er eg redd for at ho bryt seg sjølv ned. Ho er så ung at det hadde vore betre å avslutte no, og kvile for å bli frisk og rask til neste sesong, utdjupar eksperten.

Og får støtte frå kollega Ola Lunde:

– Ho burde i alle fall ikkje gått 15-kilometeren her. Viss ho går i Holmenkollen kan det gå endå dårlegare, og då må ho ta det ganske bra med ro ein lang periode for å få kroppen på lag før ny sesong, meiner Lunde.

– Heilt pannekake

Öberg sjølv innrømmer at ho ikkje kjenner seg bra, men nektar å gi opp sesongen.

– Eg vart eigentleg ikkje kjempesjuk, men det gjekk hardare innpå kroppen enn eg trudde. Det tok veldig lang tid å komme tilbake. Det har vore tøft, fortel ho til NRK.

– Det har vore tøft for den store styrken min er skigåinga. Når ho forsvinn fullstendig, blir det tøft, forklarer Öberg.

PANNEKAKE: Slik beskriv Elvira Öberg si eiga kjensle. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Etter VM har skuffelsane komme på rekkje og rad.

– Eg trudde eg var på rett veg inn mot Nove Mesto, men den helga var eg heilt pannekake, seier Öberg.

Dermed vurderte ho og det svenske laget om ho skulle stå over renna på heimebane, men lysta til å konkurrere framfor dei svenske supporterane vog tyngst.

– Dei må seie frå

Solemdal meiner dei svenske leiarane burde sett foten ned for Öberg sitt beste.

– Eg meiner dei utanfor bør sjå dette. Det er heilt naturleg at ho vil gå på heimebane og tenkjer at det er håp. Når dei utanfor ser at ho ikkje er i form og det er inga kraft i skyvene, må dei seie frå at ho ikkje har noko meir å gå med, seier NRK-eksperten.

REALIST: Sverige sin landslagstrenar, Johannes Lukas, meiner det er viktig å behalde Öberg si glede ved skiskyting. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Landslagstrenaren til svenskane, Johannes Lukas, meiner Öberg har sett betre ut dei siste dagane, men:

– Det er ikkje den Elvira vi kjenner i toppform, men vi må vere realistiske: Ho er ung, har vore sjuk ganske lenge og det er viktig at ho ikkje mistar gleda ved skiskyting og å stå over ein fellesstart på heimebane var ikkje aktuelt, seier han til NRK.

Han legg til at det ikkje er aktuelt for dei svenske leiarane å rå Öberg til å stå over verdscupavslutninga i Holmenkollen. Og sjølv vil ho gjerne gå på norsk jord.

– Eg trur det går rett veg. No var den siste dagen her ein tøff konkurranse. Men det er klart eg vil til Oslo, så får vi sjå korleis det går med kroppen, avsluttar Öberg.