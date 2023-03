Superstjernen er redd før hvert renn: – Føler meg ikke selvsikker

Svak avslutning sendte Hovland nedover: – Dritkjipt

Viktor Hovland var helt oppe i delt ledelse etter tidvis strålende spill på den andre runden i The Players Championship på PGA-touren. Allerede etter syv spilte hull var han fire slag under par for dagen.

Med en birdie på hull 2, Hovlands ellevte hull for dagen, var han fem slag under par for dagen og åtte slag under par for turneringen. Det holdt til delt ledelse, men så kom problemene.

En dobbeltbogey på hull 4 etter en rekke dårlige slag og bogey på både hull 5 og 8 gjorde at han gikk rundens siste seks hull fire slag over par. På rundens siste hull klarte han å redde par til tross for et slag i vannet. Med det endte han runden ett slag under par og er fire slag under par for turneringen.

I skrivende stund ligger han dermed på en delt sjetteplass, men de fleste har ikke spilt ferdig den andre runden.

– Det er selvfølgelig dritkjipt. Jeg synes jeg kjemper på likevel. Det er ikke så dårlig. Spillet er ganske bra, det er bare veldig små marginer her ute, sier Hovland til Discovery.

– Det var et par dårlige slag og så begynte snøballen å rulle andre veien. Da blir det som det blir, sier han.

The Players Championship regnes som den mest prestisjefylte enkeltstående turneringen på PGA-touren og blir gjerne omtalt som «den femte majorturneringen». Hele 25 millioner amerikanske dollar, rundt 265 millioner norske kroner, er i premiepotten i turneringen. Turneringen avsluttes søndag.