Riise raser etter avlyst kamp: – Amatørmessig

– Her mente NFF og Kolbotn på mandag det skulle være forsvarlig å spille kamp i dag. Store Hyll, masse sand, ujevn og dårlig markert, skriver han på Instagram med dette bildet:

REAGERER: John Arne Riise reagerer på prosessen. Foto: John Arne Riise / Instagram

Riise utdyper til NRK, og mener de burde spilt på kunstgress i stedet og ventet med gressbanen.

– Det er ikke forsvarlig, og jeg forstår at den er avlyst. Det var umulig å spille på kampen. Prosessen frem til vi kom til stadion, den var ekstremt amatørmessig både fra NFF og Kolbotn, sier Riise.

– Amatørmessig

Lagene skulle egentlig møttes onsdag kveld til kamp i Toppserien, men kun et par timer før start meldte ligaen at kampen var avlyst.

Grunnen er at banen ble underkjent av kampdelegat og dommer.

– Dette kunne vært løst mandag med å flytte til kunstgress, som de har spilt på hele sesongen. Amatørmessig, skriver Riise.

IRRITERT: John Arne Riise er ikke imponert over at kampen mot Kolbotn til slutt avlyses. Foto: NRK

Avaldsnes-treneren sier de fikk beskjed om at kampen var avlyst rundt en time før kampstart.

– Til syvende og sist er det ikke noe vi kan gjøre med det. De kunne løst det mye bedre allerede på mandag, og da får vi bare gjøre det beste ut av det og se LSK mot Vålerenga, så drar vi hjem i morgen, sier Riise.

Toppseriens Twitter-konto skriver at banen ble godkjent tidligere denne uken, på mandag. To dager senere ble den underkjent.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Norges Fotballforbund, men har foreløpig ikke fått svar.

Kritiske til kommunen

I en pressemelding opplyser Kolbotn at det ble gjennomført en befaring av banen på mandag, der det ble påpekt tre forbedringspunkter.

Banen måtte vannes, da den fremstod for hard, små groper i banen måtte etterfylles eller planeres ut og merking av banen måtte forsterkes.

Klubben sier kommunen gjennomførte tilltak for å fikse det, men likevel ble banen underkjent, og Kolbotn støtter avgjørelsen om å avlyse kampen. Nå går de hardt ut mot kommunen, som driver banen.

– Kolbotn forutsetter at Nordre Follo Kommune tar toppfotball for kvinner mer på alvor i fremtiden, slik at vi kan fortsette med fotball på øverste nivå i denne kommunen.

NRK har vært i kontant med kommunen, men foreløpig ikke fått svar.