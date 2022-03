Avaldsnes slo langt bedre fra seg hjemme mot LSK Kvinner enn de gjorde i seriepremieren mot Rosenborg.

Å tape 0–2 hjemme mot kanarifuglene var ikke noe nederlag, mener den ferske Toppserie-treneren.

– Når du har et såpass ungt lag og taper 6–0 første kamp er det lett for unge lag å falle sammen, så i dag var det godt å se at de mentalt var på plass. De tok store steg og det var flere som hevet seg flere mil fra forrige helg, sier Riise som foreløpig ikke har sett laget sitt score mål i serien.

LSK sikret tre poeng etter scoringer fra Signe Holt Andersen og Malin Brenn. Du trenger javascript for å se video. LSK sikret tre poeng etter scoringer fra Signe Holt Andersen og Malin Brenn.

Hardt ut mot VG-kommentator

Før den andre serierunden fikk både Riise og Avaldsnes kritikk for at treneren skal ha blitt skjermet fra mediene etter 0-6-tapet mot Rosenborg. Daglig leder i klubben, Norvald Audun Kaldheim, sa til NRK tidligere i uka at «det har vært himla stor etterspørsel og at de følte behov for å si fra at det ble litt mye».

Det har fått flere til å reagere, deriblant NRKs egen ekspert Carl-Erik Torp og VG-kommentator Leif Welhaven. Sistnevnte publiserte en kritisk kommentar med tittelen «Klubben skjermer Riise etter én kamp: Selvmål fra start» søndag ettermiddag.

– Jeg fikk med meg den der, og da må han Welhaven faktisk få med seg at for seks dager siden så gikk klubben ut og sa at det var ikke det de mente, det var en forsnakkelse. Men Welhaven har visst ikke fått med seg det, sier Riise.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK får opplyst at klubben har delt en artikkel bak betalingsmur fra Haugesunds Avis på sin Facebook-side der sponsor- og markedssjef i klubben, Lene Tønnessen, sier at Riise ikke har blitt skjermet, men at de må kontrollere tiden hans.

Hun forklarer også at han kommer til å være tilgjengelig for pressen etter kamp og på faste tidspunkter mandag og fredag.

– Jeg har aldri blitt skjermet fra media i hele mitt liv og kommer aldri til å bli det heller, så han bomma der. Men det er typisk Welhaven å måtte lage noen stories. Jeg er ikke så opptatt av hva media skriver, jeg gjør jobben min og trives med den og elsker å jobbe med jentene. Media har en jobb de også, så får jeg bare akseptere det, forteller treneren.

Welhaven skriver til NRK at klubbledelsens uttalelser etter første serierunde ikke akkurat fremstod som noen forsnakkelse.

– Men det er jo fint at en trener i Toppserien nå er tydelig på at han ikke trenger å skjermes. Hvis klubben ønsket å gå tilbake på uttalelsen, burde det skjedd bredt og tydelig. Det er vel forresten fem dager siden nyheten om skjerming ble kjent, så noe kan vanskelig stemme i Riises kronologiske fremstilling.

John Arne Riise (41) Ekspandér faktaboks Født: 24.9.1980, i Ålesund Klubbkarriere (kamper/mål): 1997-98: Aalesund (26/5)

1998-2001: AS Monaco (44/4)

2001-08: Liverpool (234/31)

2008-11: AS Roma (99/7)

2011-14: Fulham (87/0)

2014-15: APOEL (25/4)

2015-16: Dehli Dynamos (15/1)

2016 : Aalesund (12/1)

2017: Chennaiyin (10/1) Landslag: 1996: U15 (9/3)

1997: U16 (4/2) og U17 (1/0)

1998: U18 (3/0)

1999: U19 (1/0)

1999-2001: U21 (17/3)

2000-2013: A-landslaget (110/16) Meritter: Har blant annet vunnet Mesterligaen (2004/05), den europeiske supercupen (2002 og 2006), FA-cupen (2005/06), franske Ligue 1 (1999/00), den engelske ligacupen (2002/03), den franske supercupen (2000/01) og både den kypriotiske ligaen og cupen (2014/15). Står med flest landskamper for menn i norsk fotball. I januar 2013 offentliggjorde han at han vil gi seg på landslaget etter Brasil-VM i 2014, men i mai offentliggjorde han at trekker seg med umiddelbar virkning. Riise er også nordmannen med flest kamper i Premier League. Han tok rekorden 9. februar 2013, da han spilte sin 291. kamp. Claus Lundekvam hadde tidligere rekorden med 290 kamper.

Kapteinen roser Riise

Riise har utvilsomt fått mer oppmerksomhet enn Toppserie-trenere flest etter at han tok over laget i januar.

Han er ikke overrasket over at det er mye oppmerksomhet rundt ham, men han forteller at han ikke hadde forventet at det skulle handle så mye om han, og så lite om alle andre rundt.

– Du har lag som kjemper i toppen og nesten ikke får spalteplass. Det er mer fokus på meg og hva jeg gjør feil. Jeg er vant til det, men jeg hadde forventet at andre skulle bli dratt mer inn i det. Jeg har taklet dette før og skal takle det nå også, selv om det har vært mye de siste to-tre ukene.

Avaldsnes-kaptein Hanna Dahl forteller at laget var forberedt på den økte oppmerksomheten rundt klubben og treneren.

– Vi visste at å få en slik profil inn i laget skaper mer blest, men jeg synes John Arne takler det veldig fint. Han tar støyten, sier hun.

ROSER TRENEREN: Kaptein Hanna Dahl har fått et veldig godt førsteinntrykk av Riise som trener, selv om det er mye blest rundt han. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Dahl, som har vært skadet og ikke spilte den første seriekampen, var tilbake mot LSK og er fornøyd med utviklingen laget har hatt etter at Riise tok over trenerjobben.

– Han er en veldig rolig type som gir mye energi, for han vet liksom når han skal trykke på de rette knappene. Han er en veldig fin person som klarer å se alle og så vet han hva som kreves for å vinne kamper, så jeg synes det bare blir bedre og bedre jo mer vi blir kjent med John Arne, sier Dahl til NRK.

– Så du har troa på at han er rett mann for Avaldsnes selv om det har blitt to strake tap?

– Ja, absolutt. Det er to lag som skal vinne de kampene der (RBK og LSK journ.anm.), det er ikke lag vi skal ta poeng mot. Nå kommer en kamp mot Arna-Bjørnar der jeg håper vi kan bite litt fra oss.