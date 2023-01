Thingnes Bø knuste alle – så fikk han disse av lagkameraten

Da Thingnes Bø beveget seg opp på øverste trinn på pallen, kunne man tydelig se at han stod med to grønne hansker.

De hadde han fått fra lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen.

– Jeg ville egentlig bruke dem selv, men det gikk ikke i dag heller, sier Christiansen til NRK om påfunnet.

Hanskene skal symbolisere superhelten «Hulken», noe Thingnes Bø viste seg å være i dag i den siste avgjørende bakken. Men der den sterke grønne superhelten trenger sinne for å få frem det beste, trenger Thingnes Bø bare å bestemme seg.

HULKEN: Johannes Thingnes Bø. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Han har en evne til å bli superhelt når han selv ønsker. Han setter meg så til grader på plass. Han trenger ikke noe sinne for å forvandles til en superhelt, sier Christiansen.

På sletta poserte Thingnes Bø strålende fornøyd med hanskene, men vil ikke sammenlignes med det store, grønne monsteret.

– Det var hyggelig at han ville dele med meg, men det er Vetle som er «Hulken» på laget vårt, sier Thingnes Bø til NRK.

– Hva vil du kalle deg da?

– Jeg er vel god på forberedelser, og det gir godt grunnlag for idrettsprestasjoner.

Men det var ikke bare Thingnes Bø som gikk et kjempeløp i dag. Det ble hele firedobbelt norsk. Christiansen tok andreplassen, mens Sturla Holm Lægreid spurtet ned Tarjei Bø om den siste pallplassen.

PALLEN: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Superspurt

I løypa i dag så viste Thingnes Bø muskler som kunne sammenlignes med de sterkeste superheltene.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde var mektig imponert over det nordmannen viste i den avgjørende bakken på fellesstarten.

– Man skulle tro han går på en 100 meter spurt. Den spurten der er i en egen klasse. Det er ingen som er i nærheten av et slikt taktomslag i den bakken han gjør det i.

– Det går bra om dagen det gjør det. Var spent før dagen i dag fordi denne løypa her skiller få sekunder når du går fellesstart. Jeg var spent på om jeg klarte å bruke styrken min i sporet og ta noen sekunder. Men jeg følte at jeg gjorde det. Jeg følte at jeg gjorde det bra, sier Thingnes Bø til NRK.

MUSKLER: Johannes Thingnes Bø viste muskler på fellesstarten. Foto: Matthias Schrader / AP

Dette var nordmannens niende seier på tolv renn.

– Jeg gjør mitt beste i dag og skal jeg hamle opp med Johannes så må jeg spare mer krefter fra start på de første rundene. Og sånn han holder på nå er han soleklart den beste og det blir litt tøft for meg til å ha den siste spurten der, sier Christiansen til NRK.

Bak dem så jaktet Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid. Bø hadde et forsprang, men Lægreid tok han igjen og sikret tredjeplassen.

– Jeg visste at Sturla kom til å ta meg igjen, men jeg hadde ikke rkefter igjen i dag. Det er frustrerende, sier Tarjei Bø til NRK.

AVGJØRELSEN: Her parkerer Johannes Thingnes Bø Vetle Sjåstad Christiansen i bakken

Låste inn våpenet til Lægreid

Tredjeplass og en opptur for Lægreid, som ikke hadde en god opplevelse på stafetten som var sist stafett. Da bommet han hele fire ganger på den stående skytinga, og måtte ut i strafferunden.

Da tok trener Siegfried Mazet grep, og låste våpenet til Lægreid inn på sitt eget rom.

– Jeg hadde våpenet hans på mitt rom, så det var ingen tørrtrening og ingen mulighet for han å begynne å ta på våpenet og overtenke. Ikke noe fokus på skytinga, men kun fokus på å restituere. holde seg frisk og bli klar for i dag, sier Mazet til NRK før rennet.

Bæringen ville i utgangspunktet bli med Johannes Dale og Filip Fjeld Andersen på en treningsøkt i går, men ble møtt med skepsis av Mazet.

– Sturla ville komme bort og trene. Jeg var ikke sikker på om dette var så lurt. Jeg sa til han at jeg trodde det beste var å ikke skyte noen ting, men han sa fortsatt at han ville skyte. En time senere kom han og sa at han ikke skulle trene allikevel, men ga meg heller våpenet hans og ba meg låse det inn på rommet mitt.

RÅD: Sturla Holm Lægreid hørte til slutt på treneren sin.

Liker å fikse på våpenet

Lægreid er kjent for å fikle, skru og gjøre mange små justeringer på våpenet mellom løp. Det håper Mazet at han slutter med.

– Han veldig bra på stående. Det er bare den ene konkurransen på stafetten som ikke har vært bra. Våpenet er bra og han er god. Det handler bare om tankesett, og det må vi jobbe litt med, sier Mazet.

– Så han må slutte å fikle med våpenet?

– Ja. Jeg håper det. Jeg kan ikke bestemme over han, men jeg gjør mitt beste.