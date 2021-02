Gull-Eckhoff rørt til tårer da hun takket alle som har hjulpet henne

– Det føles veldig deilig. Jeg har hatt det litt tøft med et drittmesterskap i fjor og var veldig gira på å revansjere fjoråret, sier Tiril Eckhoff til NRK etter at seieren var sikret.

I fjor endte Tiril Eckhoff på 59. plass på distansen i VM i Anterselva, og nå fikk hun endelig revansje.

– Jeg må få takke de som støtter meg. Arne som får hodet på plass, kjæresten min. Hva skal jeg si? Alle de som gidder å sponse meg gjennom alle disse årene hvor jeg ikke vinner. Det er så mange å takke, men spesielt de som er i det lille Tiril-teamet, fortsetter hun.

Emosjonelt

Tiril Kampenhaug Eckhoff fra Fossum var en av storfavorittene på distansen lørdag, til tross for at hun bare har ett individuelt gull i VM fra før av. Det kom for fem år siden i Holmenkollen.

Og nå suste hun igjen til topps. Ti treff og raske tider i sporet var gulloppskriften.

JUBEL: Tiril Eckhoff på vei mot gullet. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– I dag er det deilig å si at jeg er tøff mentalt. At jeg står og kjemper ned de blinkene. Endelig kan jeg klappe meg selv på skuldra og si at det der var drit bra jobba, Tiril.

– Du var storfavoritt. Hvordan føles det å innfri?

– Jeg er så stolt i dag over at jeg taklet de negative følelsene og fyller. Det er følelser her nå. Herregud, det er altfor høy tone på stemmen nå. Men ja, jeg er veldig fornøyd og stolt, sier Eckhoff og fortsetter:

– Jeg har fått høre at jeg ikke er god i mesterskap, og nå motbeviser jeg det. Det er fem år siden sist.

Dermed tok Tiril Eckhoff sitt andre VM-gull på distansen, og overtok også ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er utrolig stolt av Tiril i dag, at hun klarer å takle presset. Tiril i Anterselva i fjor er ikke den ordentlige Tiril – dette er den ordentlige Tiril, sier Ingrid Tandrevold.

NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid er også godt fornøyd med skiskytteren.

– I dag gjør hun et komplett løp. Hun er rett og slett en komplett skiskytter. Hun var favoritt, og så innfrir hun i vanskelige forhold. Det er ikke enkelt. I dag er hun den sterkeste mentalt, og det er derfor hun står på toppen, sier Skjelbreid til NRK.

Slik reagerte Emil Hegle Svendsen og Synnøve Solemdal på Eckhoffs gull:

Jublet i studio etter Eckhoffs skyting Du trenger javascript for å se video.

Problemer

Marte Olsbu Røiseland hadde æren av å forsvare gullet på distansen fra VM i fjor, men til tross for at gulldronninga startet veldig bra både med skytinga og i sporet, endte hun til slutt på en sjetteplass.

SKUFFET: Marte Olsbu Røiseland. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Problemene kom på stående skyting. Første skudd var innertier, men så måtte Røiseland plutselig stoppe opp. Det så ut som det var kluss med geværet, og da kunne det virke som hun mistet fokuset.

To bom ble det etter den lille pausen hun tok.

– Hun kom helt ut av det med den feilen med lading, påpekte NRKs skiskytterekspert Ola Lunde i studio.

Selv mener hun at det ikke var årsaken.

– Jeg skjøt ett skudd, og så skulle jeg lade, men så ville ikke skuddet inn. Skudd nummer to hadde kilt seg på en måte, men så plutselig gikk det, forteller Marte Olsbu Røiseland om hendelsen.

– Vil du legge skylda på det etter to påfølgende bom?

– Jeg kan jo det, men jeg tror ikke det var grunnen. Det var en kjedelig stående skyting. Jeg fullfører ikke og er ganske skuffet over den serien. Det er bittert, avslutter hun.

Ida Lien ble tredje beste norske på 17. plass. Ingrid Tandrevold endte på 21. plass og Karoline Knotten på 41. plass.

BOM: Se problemet her. Du trenger javascript for å se video. BOM: Se problemet her.