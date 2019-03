Rekdal var ikke på treningen verken torsdag eller fredag. Fredag ettermiddag sendte trenerens advokat ut en pressemelding, og han skriver at Rekdal har planer om å lede gultrøyene i serieåpningen mot Aalesund.

– Vi har fått bedre oversikt over sakens rettslige stilling, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikke foreligger noen arbeidsrettslig suspensjon av Kjetil Rekdal. Arbeidsmiljølovens vilkår for suspensjon er heller ikke oppfylt, sier Erik Flågan i en pressemelding.

50-åringen skulle fredag vært i drøftelsesmøte med Start, men advokaten hans utsatte samtalene.

KAPTEIN: Erlend Segberg i IK Start. Foto: NRK

Spillerne vet ikke

Rekdal var ikke på dagens trening, som ble ledet av midlertidig trener Joey Hardarson. Han sier at samarbeidet fungerte godt med Rekdal, og at det ikke var noen konflikter mellom dem. Heller ikke spillerne er kjent med saken.

– Det er en personalsak, vi vet ingenting. Vi har ikke vært involvert, sier kaptein Erlend Segberg til NRK.

NRK snakket også med Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, før e-posten fra advokat Flågan.

– Det er mange avveininger som ble gjort. Vi føler at vi gjorde det riktige valget, sier Langeland til NRK.

– Frykter dere rettslige skritt?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi skal håndtere personalsaken, og vet ikke hva utfallet blir.

STYRELEDER: Christopher Langeland. Foto: NRK

Møter på jobb i god tid

Nå fortsetter dramaet rundt Rekdal og Start, og foreløpig er det uklart hvem som leder laget i serieåpningen mot Aalesund lørdag.

– Et suspensjonsvedtak gjort i etterkant av dagens brev vil heller ikke være gyldig, og vil således ikke bli respektert. Start kan ikke under slike omstendigheter nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve sin arbeidsrett. En utelukkelse av treneren fra sin arbeidsplass vil være et vesentlig kontraktsbrudd fra IK Starts side. Kjetil Rekdal er ansatt for å trene og lede Start i fotballkamper, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgen, sier Flågan.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

– Krise for klubben

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp frykter dramaet i Start påvirker spillerne negativt nå like før seriestart.

– Jeg tror de blir påvirket. Det er jo en veldig uheldig situasjon, sier han og legger til:

– Dette er rett og slett krise for klubben, så tett på seriestarten, og for Start sin del blir det nesten «komikveld» om Rekdal nå møter opp for å krangle om hvem som skal lede laget lørdag, påpeker Torp.

Kjetil Rekdal ønsker ikke å kommentere saken, men torsdag uttalte treneren at han var både sjokkert og overrasket over at det var opprettet en personalsak mot ham.

