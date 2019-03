Mjelde sendte Chelsea videre

Maren Mjeldes skåring på overtid mot PSG sendte Chelsea videre i mesterligaen for kvinner. PSG ledet kampen lenge 2-0, men Mjeldes 2-1-skåring sørget for at Chelsea vant 3-2 sammenlagt. Dermed er London-klubben klare for semifinalen, hvor de møter Ada Hegerbeg og Lyon.