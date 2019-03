Nyheten om at Rekdal er fritatt fra sine arbeidsoppgaver kom kun to dager før Start serieåpner i 1. divisjon hjemme mot Aalesund.

– I likhet med veldig mange andre, så kom det veldig overraskende på meg. Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg er veldig overrasket over at IK Start, to dager før seriestart, antyder at de ønsker å si opp Kjetil Rekdal, sier Teddy Moen til NRK.

– Det er veldig sjelden at man opplever at trenere må gå før sesongstarten. Det overrasker meg og det overrasker selvfølgelig Kjetil. Jeg tror det overrasker hele Fotball-Norge.

Daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Han er lettere sjokkert

Moen har vært i kontakt med fotballtreneren i dag.

Han sier videre til NRK at Rekdal er innkalt til et drøftelsesmøte fredag. Ifølge NTB får Rekdal nå juridisk bistand av advokat Erik Flågan hos advokatfirmaet Stray Vyrje & Co.

– Vi er nå i ferd med å sette oss inn i saken, men stiller allerede nå spørsmålstegn til arbeidsgivers håndtering av Kjetil Rekdals ansettelsesforhold, sier han.

Moen vil ikke gå i detaljer på hva Rekdal har fått vite om årsaken til at han er fritatt fra treneransvaret, men sier at mye handler om hans personlighet og væremåte.

– Det går på en del forhold på hvordan de opplever Kjetil som trener og leder. Jeg vil ikke gå innpå detaljene. I utgangspunktet var det ikke noe som han selv følte var noe godt argument for at han skulle forlate jobben, kommenterer han.

Han sier at den erfarne treneren er i sjokk over avgjørelsen.

– Kjetil fortalte meg at det kom veldig overraskende på ham. Han ble lettere sjokkert, som han sa.

NRK erfarer at saken handler om Rekdals fokus de siste månedene og at det skal ha kommet klager fra støtteapparatet til ledelsen etter et treningsopphold på Marbella.

Monica B. Grimstad, styreleder i IK Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Summen av forhold

Lederen i trenerforeningen er likevel kritisk til måten Start har behandlet denne saken utad.

– Dette er en sak for meg som handler om personalbehandling. Den type saker burde vært unntatt offentligheten i den forstand at begge parter burde jobbet seg gjennom saken før de valgte å gå ut i media.

– Klubben har ikke brukt ordet suspensjon, men i realiteten er det det han er.

– Med en gang du involverer media, skaper du en veldig slagside i saken, påpeker Moen.

Monica B. Grimstad, styreleder i IK Start, sier at det er den offentlige interessen rundt Kjetil Rekdal som var bakgrunnen for at klubben informerte om saken i media.

– Det som gjør at vi har informert om at det er opprettet en personalsak, er den offentlige interesse det er rundt Kjetil Rekdal som hovedtrener i Start og rundt Start som sådan. At han har fått fri fra sine arbeidsoppgaver mens saken pågår ville utløst spekulasjoner.



– Det er viktig å si at det ikke er en enkeltstående episode som har utløst saken, men summen av diverse forhold som gjør at vi nå håndterer dette som en personalsak etter de regler som lovverket (AML) gir for håndteringen av saken videre, sier hun til NRK.