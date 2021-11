Rekdal tilbake i toppen: – Jeg følte meg forsøkt avskrevet

– Det er klart, du får jo en ripe i lakken, sier Rekdal til NRK.

Han har hatt en lang fotballkarriere som spiller og trener på toppnivå i Norge og i utlandet. Karrieren har vært preget av både oppturer og nedturer.

HamKam er i gang med treningen når NRK møter treneren på Briskeby.

Høstfrosten setter sitt preg, men sola skinner for Hamar-laget. En kamp i 1. divisjon gjenstår for sesongen, men under Rekdals ledelse er HamKam opprykksklare og seriemestere i divisjonen.

– Totalt uforståelig

I hans forrige trenerjobb i Start gikk det ikke så bra.

Det ble opprettet en personalsak mot han, uten at Rekdal opplevde at det kom noen forvarsler. Han ble fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener og i april 2019 fikk han sparken fra sørlandsklubben.

Rekdal sa den gang at anklagene og saken mot han kom som lyn fra klar himmel. Og selv om han har lagt det bak seg, har det satt spor.

– Det er klart, du får jo en ripe i lakken på et vis, helt ufortjent og totalt uforståelig fra mitt ståsted, sier Rekdal.

– Jeg følte meg forsøkt avskrevet.

Kjetil Rekdal var trener i Start i 10 måneder. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Fritagelsen mener han fremdeles var uforståelig, men han har aldri tvilt på at han ville komme tilbake som fotballtrener.

– Nei, det visste jeg jo. Jeg vet hva som er sagt, jeg vet hva jeg står for. Jeg har jo trent mange klubber og holdt på med fotball siden jeg var liten gutt på høyt nivå, og profesjonelt nivå, for så vidt. At det går litt opp og ned, det gjør det jo, men i Start gikk det egentlig oppover, sier Rekdal.

Nå er han tilbake der han vil være etter å ha ledet HamKam til Eliteserien.

– En tøff reise foran oss

Det er tretten år siden de grønne og hvite sist var i den øverste ligaen i norsk fotball. Nå har Rekdal ført Hamar-laget tilbake blant de beste.

– Det er gøy, men det er jo krevende og, vi må ikke glemme det. Vi har lagt ned ganske mye arbeid for å komme i den posisjonen vi har kommet i, sier Rekdal.

Kjetil Rekdal jubler etter 2-1 seier mot Raufoss. Opprykket var så godt som sikret. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Reisen fra bunnen til toppen i 1. divisjon har vært hard.

Den tidligere landslagshelten forteller om tøffe tak, økt treningsmengde og intensitet, og trekker blant annet frem den lojale spillergruppen som en viktig suksess.

– De pusher hverandre, når nye mål og har flytta grensa, rett og slett, og trives godt i lag. Det er et veldig godt miljø her akkurat nå og det er en suksessfaktor bare det, sier 53-åringen.

Rekdal har bodd på Hamar siden 2013 og opplever at fotballinteressen i byen ikke har vært veldig god de siste årene.

Laget har ligget nederst i 1. divisjon og har også spilt i 2. divisjon. Nå farger HamKam igjen byen grønn og hvit.

– Det å kjenne på interessen vokse, kjenne på den tilfredsstillelsen og den stoltheten som er i ferd med å bygge seg rundt. Man begynner å bli stolt av laget, stolt av HamKam igjen, man blir stolt av byen Hamar og gleder seg enormt til å kunne måle krefter mot de aller, aller beste.

HamKam feirer opprykket til Eliteserien på Briskeby. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Rekdal ser frem til å møte lagene i Eliteserien igjen. Spesielt trekker han frem Bodø/Glimt, som herjer med Roma, som et stort sprang for Hamarkameratene.

– Vi kommer ikke til å stå med lua i hånda, men vi er nødt til å bli bedre enn vi er i dag. Det tror jeg alle her forstår, og er innstilt på å bli. Vi har en tøff reise foran oss nå gjennom høsten og vinteren, også er vi forhåpentligvis et hakk bedre i april når vi begynner serien.

Målet for neste sesong er klart. Redde plassen i Eliteserien og få HamKam til å bli en solid eliteserieklubb igjen.

– Det tror jeg alle her på Hamar har lyst til.

Drømmen om utlandet

Fokuset er rettet mot HamKam, men Rekdal innrømmer at han håper på å få en ny sjanse til å trene et fotballag utenfor Norges landegrenser.

– Jeg har lyst til å prøve meg i utlandet igjen, og få den muligheten en gang til, sier han.

Rekdal har tidligere vært trener i belgiske KV Lierse og tyske Kaiserslautern. Han har også fått tilbud fra andre utenlandske klubber gjennom årene.

– Hvem vet, kanskje får du sjansen en gang til, og det hadde vært gøy, men det aller viktigste er å ha fokus på der du er og akkurat nå så er det HamKam og prøve å maksimere alt her, også får fremtiden bli som den blir.

– Det som gjelder nå er treninga i morgen og ikke lenger enn det, avslutter Rekdal.