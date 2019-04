Start og fotballtreneren er enige om en sluttpakke, og at ansettelsesforholdet avsluttes umiddelbart.

– IK Start igangsatte prosesser angående Rekdals ansettelsesforhold som følge av rapporter om forhold som var uforenlig med klubbens verdigrunnlag. Når vi likevel har valgt å inngå dette forliket, så er det av hensyn til klubben og våre ansatte og den belastningen de har stått i, og fortsatt ville ha stått i dersom prosessen hadde fortsatt, sier Monica Bergin Grimstad, styreleder i IK Start i en pressemelding.

Partene vil ikke opplyse om hva forliket og sluttpakken inneholder.

– Jeg vil ikke gå inn på prosessen. Vi har hatt en god, lang, fruktbar og konstruktiv prat om alt. Vi ble enige om at dette er det beste utfallet for alle, sier Kjetil Rekdal til NRK like etter at det ni timer lange forhandlingsmøtet er avsluttet tirsdag kveld.

– Det var lange forhandlinger, hva sto det om?

– Det er ikke sikkert vi har forhandlet i ni timer. Vi pratet sammen og brukte tid på absolutt alt her. Det var nødvendig for å få oppklart ting, sier Rekdal, som innrømmer at de siste dagene har vært tøffe.

– Jeg tror det har vært tøft for alle. Det vet jeg. Det er ikke behagelig. Jeg har levd med yrket i 35 år. Jeg tåler kanskje litt mer enn andre. Det har vært tøft for meg. Det er selvfølgelig ikke behagelig, sier Rekdal.

En pågående konflikt

Like før klokken 12:30 ankom Rekdal advokat Toftes kontorer i Kristiansand sentrum sammen med sin advokat Erik Flågan. Rundt klokka 21.15 var møtet over.

Forrige torsdag fikk Kjetil Rekdal beskjeden om at han var fritatt fra jobben som trener i Start. Ifølge treneren fikk han ikke vite grunnen før klubben i en pressemelding opplyste om at det var opprettet en personalsak.

BLE SJOKKERT: Kjetil Rekdal uttalte i en pressemelding at fritagelsen kom som et lyn fra klar himmel. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Han uttrykte i en pressemelding at fritagelsen kom som lyn fra klar himmel.

Klubben understrekte selv at treneren ikke var suspendert. Derfor mente Rekdal at han fortsatt kunne operere som trener. Noe han gjorde da Start tapte åpningskampen mot Aalesund i OBOS-ligaen lørdag. Dette til tross for at styret i Start mente at trenerduoen Joey Hardarson og Andreas Jensen skulle lede kampen.

Fikk støtte

Rekdal fikk støtte av Norsk fotballtrenerforening i et skriv mandag. De mente at Start har håndtert situasjonen feil og at Rekdal gjorde rett i å stille som trener på kampen sist lørdag.

– Han utkjemper en kamp for alle andre fotballtrenere som har krav på vern, respekt og en profesjonell oppfølging av sin arbeidsgiver, skrev daglig leder i Norsk fotballtrenerforening Teddy Moen mandag.

Tidligere idrettsjurist, Gunnar-Martin Kjenner, mente også at Kjetil Rekdal som arbeidstaker har blitt behandlet på urettferdig vis.

STØTTER REKDAL: Tidligere idrettsjurist, Gunnar-Martin Kjenner mener at Rekdal har blitt urettmessig behandlet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Start suspenderte Rekdal og fratok han muligheten til å jobbe. Det er ikke slik arbeidsmiljøets lov er for den type saker. Start har ikke forholdt seg til det som er av formelle regler, sa Kjenner til NRK.

– Når en arbeidsgiver bryter de formelle reglene, sier det seg selv at arbeidstaker sitter med de beste kortene, fortalte den tidligere idrettsjuristen.

– Trykk

Nå er Rekdal uansett historie i sørlandsklubben ti måneder etter ansettelsen. Han fikk jobben 1. juni i fjor, men klarte ikke å styre klubben unna nedrykk.

– Hvor surt er det ikke å få fortsette?

– Noen andre får svare for sport, noen andre får ta det svaret.

– Har du opplevd noe lignende?

– Nei, det har jeg ikke. Men det har vært press på lignende måte. Og trykk fra alt og alle. Media er en del av hverdagen, og det å være fotballtrener, svarer Kjetil Rekdal.