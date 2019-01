– Jeg er mest overrasket over egen skyting, sier Alexander Os etter at han har truffet på 39 av 40 treff de to siste dagene.

Den tidligere landslagsløperen har for lengst trappet ned satsingen, men under NM på Ål har det blitt to medaljer for «pensjonisten» som fyller 39 år om to uker.

Under lørdagens sprint ble det 2-plass, bak Lars Helge Birkeland.

På søndag gikk Os sjokkerende nok helt til topps, da ingen av landslagsløperne stilte til start.

– Jeg føler meg brukbart sterk, og er i skammelig god form, sier Os etter å ha sikret NM-gullet.

Os vant med god margin ned til Tore Leren og Petter Austberg Bjørn tok sølv og bronse.

– Beistet våknet

Os startet fellesstarten rolig, men etter siste stående gikk han helt alene i tet.

Det var det få som trodde på forhånd.

– Jeg fomler mye mer når jeg går lokale renn. Men beistet våkner når jeg får på meg et nasjonalt startnummer, gliser gullvinneren etter fellesstarten.

Alexander Os tok bronse på fellesstarten under NM i fjor, også det et overraskende resultat. At det skulle gå enda bedre i år var overraskende, også for vinneren.

– Det var kjempeartig, gliser Os.

GULLGLIS: Alexander Os (38). Foto: Malin Jørnholt / NRK

Hentet frem den gamle skidressen

Rennleder for NM i skiskyting, Tore Bøygard, synes Alexander Os satt et passende punktum for NM på Ål.

– Det er veldig morsomt med Alex. Da han gikk NM her i 2001 ble han nummer 48 og 58. Han har jo forbedret seg på alle disse årene, sier Bøygard om veteranen.

Og skidressen Os brukte på fellesstarten er den samme som han gikk med under NM i 2001. Hans forrige NM-gull kom for ti år siden.

Selv om satsingen ikke er like intens som da, hevder søndagens gullvinner at han faktisk fremdeles tar steg som skiskytter.

– Jeg er bedre i dobbeltdans nå enn jeg var da jeg tok NM-gull sist. Men så har jeg nok blitt tregere på andre ting, forteller Os.