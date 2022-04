Reddet Real Madrid med pasning som går verden rundt: – Helt, helt ufattelig

Chelsea, som tapte det første kvartfinaleoppgjøret 1-3, snudde kampen og ledet på et tidspunkt 3-0 på Santiago Bernabéu.

Men en scoring fra Rodrygo ti minutter før slutt sendte kampen over til ekstraomganger.

Der sørget en nettkjenning fra superspissen Karim Benzema for at Real Madrid likevel kunne juble for en billett til semifinalene i Mesterligaen med 5-4 sammenlagt.

Seiersmålet var «Big Game Karim» sin 38. scoring på 38 kamper for Real Madrid denne sesongen, 12 av dem har kommet i Mesterligaen.

– Helt, helt ufattelig

Men det mange snakker om etter kampen, er situasjonen som reddet Real Madrid ti minutter før slutt da kampen så ut til å ende med Chelsea-seier.

Luka Modric vartet nemlig opp med en pasning man sjelden ser på noe nivå da han, med utsiden av høyrefoten fra 35 meter, fant Rodrygo med en fantastisk pasning, og Rodrygo fikk en enkel jobb med å sette inn reduseringen.

– For en pasning. Den er bare helt, helt ufattelig, mente TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Det skal ikke være mulig å slå et slikt innlegg med utsiden av foten fra den posisjonen, han er kanskje den eneste i verden som kan det. Og han gjør det på mesterlig vis, la TV 2-ekspert Jesper Mathisen til.

Se Modric-pasningen her:

Se den ville pasningen Du trenger javascript for å se video.

Pasningen går nå sin seiersgang verden rundt. Det var rett og slett et stykke kunst 36-åringen vartet opp med.

– Den pasningen fra Modric er noe av det villeste jeg kan huske å ha sett, skrev fotballkommentator Kenneth Fredheim på Twitter.

Det var Chelsea som tok ledelsen 1-0 allerede etter 15 minutter da Mason Mount fant nettmaskene med et godt skudd.

Da Antonio Rüdiger utlignet med et hodestøt fem minutter ut i andre omgang, var plutselig Real Madrids ledelse fra den første kampen fordunstet.

– For en thriller

Gjestene trodde snuoperasjonen var komplett da Marcos Alonso dunket inn 3-0 i det 62. spilleminutt, men målet ble korrekt annullert av VAR for en hands i forkant av Alonsos avslutning.

– For en thriller, slo TV 2s kommentator Øyvind Alsaker korrekt fast.

SCORING: Mason Mount sendte Chelsea i ledelsen etter et kvarter. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Et kvarter før slutt kunne imidlertid gjestene slippe jubelen løs uten at VAR kunne ødelegge gleden. Timo Werner fikk ballen i boksen og driblet av to-tre motspillere før han satte inn 3-0 for Chelsea.

Men Real Madrid slo tilbake like etterpå.

STOR KAMP: Luka Modric viste seg igjen fra sin beste side. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Dermed var lagene like langt og det ble ekstraomganger på Santiago Bernabéu.

Etter bare seks minutter i første ekstraomgang scoret Real Madrid igjen da Karim Benzema fikk ballen fra Vinícius Júnior og headet inn 3-2 og vertenes ledermål.

Chelsea klarte aldri å slå tilbake, og dermed endte den forrykende fotballkampen med 5-4-seier sammenlagt til Carlo Ancelotti og hans Real Madrid-lag.

Semifinalene er allerede trukket, og Real Madrid møter enten Manchester City eller Atletico Madrid i siste hinder før finalen.

Det blir avgjort onsdag kveld, og City har en 1-0-ledelse å gå på før siste kamp.

Semifinalene i Mesterligaen spilles 26.- og 27. april. Finalen går av stabelen på Stade de France i Paris 28. mai.