Fremtidens fotballkamp

Bodø-politiet skal skaffe videoen fra Aspmyra-bråket

Bodø/Glimts anmeldelse etter hendelsen på Aspmyra og kampen mellom Glimt og Roma er mottatt av politiet, skriver Dagbladet.

– Vi vil også innhente videoen som man har grunn til å tro at skal eksistere, sier seksjonsleder for etterforskning Alf Gunnar Holm ved Bodø politistasjon til avisen.

Dagen etter kampen, som endte med 2-1-seier til Glimt i første kamp av serieligaen kvartfinale, opplyste klubben at den skulle politianmelde Romas keepertrener Nuno Santos. Glimt hevder at Santos tok kvelertak på Kjetil Knutsen. Treneren kalte Romas oppførsel for «trakasserende».

Det skal være en video av hendelsen, ifølge Glimt. Den er det Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som sitter på. Uefa har også opprettet sak og skal etterforske hendelsen.

Serie A-klubben kom fredag kveld med en pressemelding. Der skriver Roma at de har «full tillit til at Uefa og dets organer vil fastslå med klarhet og presisjon hvem som har ansvaret for det som skjedde».

Lagene møtes skjærtorsdag til kamp om en plass i semifinalen i den europeiske turneringen. (NTB)